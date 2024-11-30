Китайские компании уходят из России из-за обвала рубля 30.11.2024, 10:17

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Продажи остановлены.

Китайские компании, поставляющие в Россию потребительские товары, начали останавливать продажи на платформах электронной торговли из-за обвала курса рубля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на инсайдеров отрасли.

По словам собеседников издания, падение российской валюты до минимумов с марта 2022 года обеспокоило китайских предпринимателей, особенно тех, кто торговал в рублях.

Китай стал крупнейшим торговым партнером России и главным поставщиком ширпотреба вместо ушедших западных компаний: по данным таможни, ежемесячно в РФ ввозится товаров из КНР на $10-11 млрд — вдвое больше, чем до начала войны. Более 50% товаров на платформах электронной торговли приходят из Китая, а доля китайских машин на авторынке достигла 70%.

Но обвал рубля принес китайским экспортерам «серьезные убытки», рассказал SCMP Энди Гуо, основатель ориентированной на российский рынок бизнес-платформы Waimaojia.

«С одной стороны девальвация рубля <…> повышает цены, ослабляя желание российских потребителей покупать. С другой стороны, колебания обменного курса «съедают» маржу китайских экспортеров после оплаты», — объясняет он.

В общей сложности около 150 тысяч китайских продавцов предлагают свои товары на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Yandex Market. Ситуацию для них осложняют проблемы с платежами, рассказал оператор одной из торговых платформ в Шеньчжене. По его словам, его компания отправила в Россию товаров на сотни миллионов юаней, но не получила назад никаких денег от Wildberries. По словам другого продавца, вырученные в России рубли можно обменять только на черном рынке, а это рискованно.

С начала ноября рубль потерял около 10% к юаню и доллару, а также 7,5% к евро, что, по данным Reuters, стало худшим месячным результатом для российской валюты за последние два года.27 ноября курс доллара на форексе подскакивал выше 114 рублей, евро — выше 120 рублей, а юань на Мосбирже достигал отметки 15,2 рубля. В ответ ЦБ решил удвоить продажи юаней из резервов на рынке — до 8,4 млрд рублей в день, что немного «сбило температуру» у рубля. В пятницу биржевой курс юаня снизился на 1,5% — до 14,5 рубля. Курс доллара на форексе опустился до 106,5 рубля, а евро — до 112,59 рубля.

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