Китайское судно, которое могло повредить кабели в Балтике, сдвинулось с места 21.12.2024, 21:33

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Его сопровождают датские корабли.

Китайское судно Yi Peng 3, которое, по информации СМИ, подозревается в причастности к обрывам кабелей связи в Балтийском море и до сих пор находилось у берегов Дании, снялось с якоря.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Yi Peng 3 снялось с якоря около 14.30 по минскому времени в субботу, 21 декабря, и сейчас движется на север через пролив Каттегат, что между Швецией и Данией, в сторону Египта.

Вблизи судна находятся также корабли флота Дании. Оборонное ведомство страны сообщило вещателю DR, что провожает Yi Peng 3 за пределы датской территории «соответствующими средствами».

Yi Peng 3 отправилось после того, как власти Китая разрешили шведским правоохранителям взойти на борт судна для допросов и других следственных действий по делу о повреждении кабелей связи.

Кабели в Балтийском море, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой – Швецию и Литву, были повреждены 17-18 ноября. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он предполагает, что это было вызвано диверсией.

Нарушения произошли в исключительной экономической зоне Швеции, и шведская прокуратура ведет расследование по подозрению в возможном саботаже.

Представители западных разведок из многих стран заявили, что они уверены, что китайский корабль вызвал обрывы обоих кабелей. Но они выразили разные мнения относительно того, были ли это несчастные случаи или это могло быть преднамеренным действием.

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