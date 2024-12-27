«Лукашисты — это банда клептократов и бездельников» 1 27.12.2024, 11:49

2,354

Белорус критикует режим за атаки на бизнес.

26 декабря в Октябрьском суде Минска судили совладельца ООО «Эрнис» Александра Ополько. Фирма включает себя восемь строительных магазинов «Палас» и 5 гипермаркетов «Материк». Читатель сайта Charter97.org прокомментировал репрессии против белорусского бизнеса:

— Жадные до чужих денег лукашенковские силовики обвиняют его в участии в акциях протеста в 20-ом и обзывают «недовольным буржуем». Александр с партнерами начал торговать стройматериалами в 1993 году. В 2010 компания открыла первый гипермаркет «Материк» в Минске в районе Каменной горки.

Летом 22- го финско-литовская группа Kesko захотела продать крупнейшую в Беларуси сеть строительных магазинов «ОМА». За законное желание продать свою собственность компания была внесена в число активов, владельцы которых из недружественных стран. И которые не могут продаваться без разрешения властей. После этого лукашисты задерживали руководство компании. Эта группа начала работать раньше, чем «Эрнис», в 92-ом. В 2003 открыли первый гипермаркет в стране, продовольственные Гиппо и Bigzz, открылись через 2 года. «ОМА» одна из первых привлекла иностранные инвестиции в Беларуси. В 2007 году контрольный пакет группы приобрела Kesko, благодаря этому компания разрослась до 36 магазинов.

В ситуации с репрессиями лукашистов против пионеров и лидеров DIY-розницы (компаний, торгующими стройматериалами) мерзко все. И преследование белорусов за мирное выражение своего мнения. И истинное, отвратительное отношение режима к бизнесменам. Людям, которые реально зарабатывали деньги для страны, создали тысячи рабочих мест. Лукашисты, эта банда клептократов и бездельников, удивляются, почему бюджет пуст, а инвестиции бегут из Беларуси. Агрохунта близоруко не понимает, что преследуя собственников, тем самым убивает и так едва дышащий крупный белорусский бизнес.

Место разгромленных белорусских компаний с удовольствием займут российские конкуренты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com