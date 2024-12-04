Пятая подряд партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью

Пятая подряд партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью1
- 4.12.2024, 19:04
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Cледующая партия пройдет 5 декабря.
Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Дин Лижэнь играл белыми фигурами.
Счет в матче за шахматную корону пока равный — 4:4. Следующая партия состоится 5 декабря.
Дин Лижэнь выиграл первую партию, проиграл третью, другие завершились вничью.
Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив в прошлом году на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. Индиец в этом году выиграл турнир претендентов и получил право сыграть против действующего чемпиона.
Участники титульного матча с призовым фондом $2,5 млн проведут до 14 партий в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.