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Пятая подряд партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью

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  • 4.12.2024, 19:04
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Пятая подряд партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью

Cледующая партия пройдет 5 декабря.

Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.

Дин Лижэнь играл белыми фигурами.

Счет в матче за шахматную корону пока равный — 4:4. Следующая партия состоится 5 декабря.

Дин Лижэнь выиграл первую партию, проиграл третью, другие завершились вничью.

Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив в прошлом году на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. Индиец в этом году выиграл турнир претендентов и получил право сыграть против действующего чемпиона.

Участники титульного матча с призовым фондом $2,5 млн проведут до 14 партий в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.

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