Хоккейную сборную Беларуси отстранили от игр еще на один сезон 1 13.02.2024, 8:38

1,418

Решение касается и «отлучения» от квалификации к Олимпийским играм.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не допускать сборные России и Беларуси к участию в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу Федерации.

«Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Беларуси в соревнования IIHF. На основе тщательного анализа Совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25», — говорится в сообщении.

«Решение также будет распространяться на отстранение сборной Беларуси от финального раунда квалификации на Олимпийские Игры 2026 года, который пройдет в августе 2024 года.

Как и прежде, IIHF продолжит следить за ситуацией. Новое обсуждение включения России и Беларуси в турнире под эгидой IIHF в сезоне-2025/26 состоится в мае 2025 года на заседании совета IIHF», — отмечается в заявлении Федерации.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации в Украине.

Сборные России и Беларуси по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в Чехии.