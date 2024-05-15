Украинские пограничники сорвали наступление оккупантов на Бахмутском направлении 15.05.2024, 14:32

Уничтожили танк, БТР и около 10 человек российской пехоты.

Украинские пограничники сорвали утреннее наступление россиян на Бахмутском направлении на тяжелой технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечают в Государственной пограничной службе, на рассвете враг пытался штурмовать позиции пограничников бригады «Месть» с помощью двух танков и пяти БТР.

«Вражескую колонну остановили, уничтожили танк-64, бтр-82 и около 10 человек российской пехоты. Еще часть - добили ночные бомберы и артиллерия. Оккупанты-представители категории «чуть живых» сбежали с поля боя», - сообщили пограничники.