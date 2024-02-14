ГАИ проверит маршрутки в Беларуси 2 14.02.2024, 19:38

С 16 по 26 февраля.

Госавтоинспекция усилит контроль за маршрутками в период с 16 по 26 февраля 2024 года в Беларуси, передает БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

Сообщается, что в указанные период сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение водителями ПДД. Кроме того, к указанным мероприятиям также присоединятся сотрудники Транспортной инспекции. В ведомстве перечислили основные нарушения, которые допускают водители маршруток. Среди них указаны перевозка пассажиров сверх того числа, которое заявлено в транспортном средстве. Также указано превышение скорости.