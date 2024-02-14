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В Беларуси наблюдается рост заболеваний вирусным гепатитом А

  • 14.02.2024, 22:02
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В Беларуси наблюдается рост заболеваний вирусным гепатитом А

Большинство заболевших — это взрослые в возрасте 18−39 лет.

В Беларуси наблюдается рост заболеваний вирусным гепатитом А. Большинство заболевших — это взрослые в возрасте 18−39 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В настоящее время в Беларуси отмечается активизация вирусного гепатита А (ВГА) — как и бóльшую часть кишечных инфекций, его называют болезнью немытых рук. Наибольшее число заболеваний приходится на осенне-зимний период. Большинство заболевших — это взрослые в возрасте 18−39 лет (удельный вес детей не превышает 20% случаев). В феврале–марте с целью ограничения распространения заболевания в Минске и регионах проводится вакцинация контактных лиц (взрослых) — людей, которые близко контактировали с заболевшим пациентом», — заявили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что заразиться гепатитом А можно:

контактно-бытовым путем — при несоблюдении правил личной гигиены через грязные руки и предметы обихода;

после употребления воды негарантированного качества (колонки, колодцы, родники и др.), особенно в период оттепели или паводка;

пищевым путем при употреблении инфицированных продуктов питания и приготовленных из них блюд.

Там также напомнили, что избежать заражения гепатитом А поможет:

тщательное мытье рук с мылом перед едой, после посещения туалета и общественных мест;

первичная обработка (в том числе перед их закладкой в холодильник) овощей, фруктов и зелени под проточной водой, особенно тех, которые употребляются в сыром виде;

замачивание сухофруктов и орехов в холодной воде с последующим тщательным промыванием под проточной водой;

употребление для питья воды только гарантированного качества или кипяченой;

соблюдение температурного режима и времени приготовления пищи.

Гепатит А — это инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением печени и может сопровождаться желтухой. Признаки заболевания: у больного ухудшается аппетит, появляются боли в правом подреберье, тошнота или рвота, темнеет моча, кал обесцвечивается, белки глаз приобретают жёлтую окраску. В ряде случаев начало болезни напоминает грипп — повышается температура до 38ºС–39ºС, появляется насморк, кашель, ломота во всем теле. Больной заразен в последние дни инкубационного периода — когда симптомы еще не проявились или в момент, когда они только возникли. Но когда кожа становится желтой, заразность человека значительно уменьшается. А так как болезнь в самом своем начале никак себя не проявляет, то заболевшие продолжают вести активный образ жизни, посещая общественные места.

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