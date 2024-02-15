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Буданов: По F-16 вопрос уже решен

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  • 15.02.2024, 8:50
  • 4,272
Буданов: По F-16 вопрос уже решен

Глава ГУР рассказал, когда самолеты появятся в украинском небе.

Вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен, скоро они должны появиться в украинском небе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«По F-16 вопрос решен, это, я думаю, все знают. Здесь (на «Рамштайне») были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки аэродрома и летного состава», – сказал он в комментарии ICTV.

В то же время, на уточняющий вопрос о том, когда же Украина получит западные истребители F-16, Буданов посоветовал «подождать».

«Уже быстро, это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты завершают обучение, поэтому все могут это вычислить, это не так уж и трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидят в небе», – резюмировал он.

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