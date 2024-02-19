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В Альпах белорус на фургоне проехал по части лыжной трассы

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  • 19.02.2024, 11:48
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В Альпах белорус на фургоне проехал по части лыжной трассы

Парень остановился только после прибытия на место карабинеров.

В итальянских Альпах остановили фургон с 24-летним белорусом за рулем, который собирался проехать по закрытой на зиму дороге, превращаемой на холодный сезон года в часть лыжной трассы, пишет сайт «Беларусь и мир».

Инцидент произошел 12 февраля на территории коммуны Ла-Тюиль в автономном регионе Валле-д’Аоста, на государственной автостраде 26, идущей через перевал Пикколо Сан-Бернардо на границе Италии с Францией.

Около 17.30 карабинерам в Ла-Тюиле поступила информация, что по лыжной трассе номер 7 расположенного здесь горнолыжного курорта «Эспас Сан-Бернардо» в направлении Франции движется Renault Master серого цвета с польскими номерами.

Водитель, несмотря на просьбу сотрудников, обеспечивающих безопасность в зонах катания, прекратить движение и вернуться, закрепил на колесах своего транспортного средства цепи противоскольжения, чтобы продолжить путь.

Остановил он машину лишь когда на место прибыл патруль карабинеров. Личность мужчины, который оказался трезв, выяснили, а фургон, перевозивший текстильные материалы со всеми необходимыми документами, тщательно осмотрели.

В итоге был выписан штраф в 200 евро за нарушение местного закона, регулирующего использование склонов на горнолыжных курортах. Уплатив деньги, водитель возобновил путь во Францию, но на этот раз — через Монбланский туннель.

Почему он хотел продолжать движение по лыжной трассе, неизвестно. Возможно, просто не мог прочитать на щите информацию о закрытии данного участка дороги, не понимал, что ему говорят, растерялся, был уверен в правильности маршрута.

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