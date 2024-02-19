Что произойдет с организмом, если есть капусту каждый день 5 19.02.2024, 15:02

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Она является незаменимым источником питательных веществ.

Употребление капусты может принести впечатляющую пользу: от поддержки иммунитета до здоровья кишечника.

Когда дело доходит до овощей, капуста является незаменимым источником питательных веществ, пишет Eatingwell. Узнайте, что может произойти с организмом, если вы регулярно едите капусту.

Питательный профиль капусты

Этот крестоцветный овощ содержит множество питательных веществ на порцию. По данным Министерства сельского хозяйства США, 1 чашка сырой нашинкованной капусты содержит:

Калории: 18

Углеводы: 4 г.

Пищевая клетчатка: 2 г

Сахар: 2 г

Белок: 0,8 г

Жиры: 0 г

Натрий: 13 мг

Кальций: 28 мг

Магний: 8 мг

Витамин С: 25 мг

Витамин К: 53 мкг

Для чего есть капусту

Капуста может улучшить иммунное здоровье поскольку является источником витамина С, играющего роль в производстве лейкоцитов.

Может обеспечить противораковые питательные вещества. В капусте содержатся растительные соединения, которые имеют решающее значение для общего здоровья. К ним относятся глюкозинолаты, которые в организме трансформируются в изотиоцианаты, которые защищают от некоторых видов рака.

Может помочь улучшить здоровье кишечника. Являясь естественным источником пищевых волокон, капуста способствует пищеварению и регулярному стулу, снижая риск запоров. Кроме того, капуста является естественным источником пребиотиков, неперевариваемой клетчатки, которая действует как «топливо» для живых и полезных пробиотиков.

Может уменьшить воспаление. Этот овощ богат антиоксидантами, а также противовоспалительными соединениями сульфорафаном и антоцианами, которые подавляют воспаление.

Может улучшить общий уровень холестерина.

Может поддержать здоровую беременность. Одна порция капусты обеспечивает 10% дневной нормы фолиевой кислоты, помогая беременным получить это ключевое питательное вещество, просто включив этот овощ в блюда.

Может улучшить здоровье глаз . Капуста является естественным источником лютеина и зеаксантина, двух каротиноидов, которые связаны со снижением риска дегенерации желтого пятна. Этот листовой овощ также является источником бета-каротина, еще одного каротиноида, который поддерживает здоровое зрение с возрастом.

Капуста и контроль веса. Это известный продукт, который люди держат в своем арсенале, когда хотят похудеть. Этот универсальный овощ — ваш лучший союзник в качестве низкокалорийной пищи с высоким содержанием клетчатки. Более того, высокое содержание воды в капусте придает объем вашим блюдам, не добавляя при этом лишних калорий, способствуя ощущению сытости.