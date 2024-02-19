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Силовики задержали ведущую и звукорежиссера госрадио из холдинга администрации Лукашенко

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  • 19.02.2024, 18:24
  • 5,028
Силовики задержали ведущую и звукорежиссера госрадио из холдинга администрации Лукашенко

На них донесло руководство.

Силовики задержали двух сотрудников «Альфа Радио». Их «покаянные» видео опубликовал 19 февраля приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Женщину заставили рассказать на камеру, что у нее на телефоне были видео с 2020 года.

Звукорежиссер рассказал в «покаянном» видео, что был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы, но потом их удалил.

Пропагандисты утверждают, что донос на работников написано руководство.

«Альфа Радио» — одна из старейших музыкально-информационных радиостанций. В 2015 году оно стало частью издательского дома «Беларусь сегодня», который курирует администрация Лукашенко.

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