Силовики задержали ведущую и звукорежиссера госрадио из холдинга администрации Лукашенко

Силовики задержали ведущую и звукорежиссера госрадио из холдинга администрации Лукашенко2
- 19.02.2024, 18:24
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На них донесло руководство.
Силовики задержали двух сотрудников «Альфа Радио». Их «покаянные» видео опубликовал 19 февраля приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Женщину заставили рассказать на камеру, что у нее на телефоне были видео с 2020 года.
Звукорежиссер рассказал в «покаянном» видео, что был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы, но потом их удалил.
Пропагандисты утверждают, что донос на работников написано руководство.
«Альфа Радио» — одна из старейших музыкально-информационных радиостанций. В 2015 году оно стало частью издательского дома «Беларусь сегодня», который курирует администрация Лукашенко.