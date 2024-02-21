На продажу выставлен знаменитый Mercedes Джона Леннона 6 21.02.2024, 10:20

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Огромный лимузин построили по индивидуальному заказу вокалиста The Beatles.

В Великобритании продается лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 года. Роскошное авто было изготовлено специально для вокалиста The Beatles Джона Леннона. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале THJ.

Mercedes 600 W100 был самым дорогим авто своего времени. Всего изготовили всего 2677 таких авто, из которых только 304 были 6,2-метровыми лимузинами Pullman. Кроме Джона Леннона, такие авто имели Элвис Пресли, Джек Николсон, Элизабет Тейлор, Мао Цзэдун, Леонид, Брежнев, Саддам Хусейн и Сильвио Берлускони.

Для фронтмена The Beatles произвели белый Mercedes 600 Pullman, а его салон украсили деревом, а также черными кожей и велюром. По заказу Джона Леннона установили радио Blaupunkt и профессиональный магнитофон Philips. К тому же, комплектация Mercedes 600 W100 включает люк, кондиционер, сервоприводы сидений, окон и крышки багажника.

Под капотом установлен 6,3-литровый 250-сильный V8. С 4-ступенчатой автоматической КПП лимузин способен разогнаться до 200 км/ч.

Джона Леннон владел Mercedes 600 Pullman на протяжении нескольких лет, но решил продать лимузин перед переездом из Великобритании в США. Дело в том, что руль авто расположен справа.

Салон отделан кожей, деревом и велюром

Купить Mercedes 600 решил другой участник The Beatles Джордж Харрисон. Через два года он продал машину певице из группы The Supremes Мэри Уилсон.

После этого лимузин еще несколько раз менял владельцев. В 90-х это авто с невероятной историей отреставрировали на заводе Mercedes-Benz.