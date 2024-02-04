Первым съедят Володина Александр Невзоров

4.02.2024, 8:44

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Александр Невзоров

Путин провозгласил создание «новой элиты».

Первым расчленят и сожрут Володина. Утомителен. Много болтает.

Миронов не свеж, его покусают и бросят, сумеет уползти.

А вот «лобок» Слуцкий, конечно, будет обглодан до неопознаваемости.

Конечно, грызенные человечьи конечности -это именно то, чего так не хватает в зале заседаний Госдумы, Совета Федерации да и в Кремле тоже.

Объедки людей послужат прекрасной иллюстрацией нравов режима.

Все впереди.

Путин провозгласил создание «новой элиты» из «героев» СВО.

Сейчас будущая элита усиленно готовится ко вхождению во власть и получению мандатов.

Рецидивист Гимба (Забайкальский край) курс подготовки закончил на отлично. Вернувшись с фронта он тут же расчленил односельчанина и разбросал по поселку все детали его многострадального организма.

Гимба - не новичок в этом деле. Он и сел «за расчлененку и съедение соседки». Немножко помыкался в тюрьме, был завербован в орки - и «отслужив», вернулся, на радость односельчанам.

Теперь у Гимбы - одна дорога. В элиту.

Александр Невзоров, «Телеграм»