Audi представили самый быстрый универсал в мире 1 6.02.2024, 19:20

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Настоящий семейный суперкар.

Линейку заряженного Audi RS6 Avant пополнила лимитированная версия GT. Всего выпустят только 660 таких универсалов стоимостью 219 355 евро. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Audi, сообщает «Фокус».

Новый Audi RS6 Avant GT стал мощнее – его 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 630 л. с. и 850 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а до 200 км/ч – 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 305 км/ч, и это самый быстрый в мире серийный универсал.

Кроме того, перенастроена 8-ступенчатая автоматическая КПП, а в полноприводной трансмиссии установлен новый центральный дифференциал. У Audi RS6 Avant GT регулируемая спортивная подвеска и карбоново-керамические тормоза.

Отличить вариант GT от стандартного Audi RS6 2024 можно по особой решетке радиатора, новым переднему сплиттеру и заднему спойлеру, а также 22-дюймовым дискам. Кроме того, капот, передние крылья и зеркала выполнены из карбона. Также можно заказать окрас в стиле гоночных Audi 80-х.

Салон Audi RS6 Avant GT отделан алькантарой с контрастной прострочкой. Оснащение включает ковшеобразные передние сиденья.