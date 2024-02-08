Жлобинский вундеркинд: самый одаренный белорусский хоккеист может побить рекорд Салея 1 8.02.2024, 22:30

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Артем Левшунов

Многие авторитетные эксперты прочат 18-летнему парню место в топ-5 на драфте НХЛ.

В конце июня в Парадайсе, штат Невада, состоится 62-й драфт Национальной хоккейной лиги. Велика вероятность, что одним из первых в этом райском местечке поднимется на сцену белорусский защитник Артем Левшунов. Во всяком случае, многие авторитетные эксперты прочат 18-летнему парню место в топ-5. В актуальном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ блюлайнер «Мичиган Стэйт Спартанс» (NCAA) занимает 2-е место среди полевых игроков, выступающих в лигах Северной Америки.

В общем, все идет к тому, что летом Левшунов побьет национальный рекорд Руслана Салея, который в 1996 году был выбран «Анахаймом» под общим 9-м номером.

Не дожидаясь драфта и рекорда, betnews.by решил расспросить о жлобинском вундеркинде его первого тренера Сергея Римашевского. Отец форварда московского «Динамо» и проспекта «Сан-Хосе Шаркс» Егора Римашевского работал в ЦОР как раз тогда, когда туда попал Левшунов, и вел тот набор из ребят 2005 года рождения на протяжении 5 лет. В 2016-м Сергей Юлианович уехал с сыном в Москву и сейчас трудится в «Центре хоккейного мастерства», где развивает у юных хоккеистов дриблинг, технику броска и другие индивидуальные навыки.

— Вспомните, как вы познакомились с Артемом.

— Жлобин — город маленький, поэтому когда мы проводили набор, то уже знали, что его старший брат Кирилл (2000 года рождения. — прим. Bet News) занимается хоккеем. Постоянно видели братьев в Ледовом дворце, они там просто пропадали. Кирилла я хорошо знал, потому что мой старший сын Илья, 1998 года рождения, тоже занимался хоккеем.

— Свой последний матч на профессиональном уровне Кирилл провел в сезоне-2020/21…

— Да, получается, не состоялся как хоккеист, как и Илья. Хотя был перспективным. У него было больше шансов пробиться на высокий уровень, чем у Ильи. Не знаю, почему за Кирилла не зацепились. Его регулярно вызывали в сборные, он оттуда не вылезал. Потом уже я узнал, что парня забрали в армию.

Что касается генерации ребят 2005 года рождения, то мы вели их с самого начала, когда дети еще толком не катались, а ползали по льду. Я устроился в ЦОР в 2011 году, тогда и принялись за работу с тем возрастом. Набрали от 40 до 50 человек.

— Получается, Артем к вам попал в 5 лет. Ваша первая реакция, когда его увидели?

— Сразу бросились в глаза его габариты. Высокий мальчишка, такой лупатенький :)

И очень скромный. Даже когда ребята уже подросли и им было по 9-10 лет, Артем оставался стеснительным парнем, от которого веяло добротой.

— Как он проявлял себя на детских турнирах?

— Был одним из лидеров на льду. Выходил в первой паре защитников и действовал очень надежно. Конечно, бывали провалы, иногда заигрывался. Но уже тогда мог в одиночку обвести всю команду соперника. Правда, он редко это делал, потому что стеснялся. Зато когда делал — часто забрасывал.

— Вы ему не запрещали брать инициативу на себя?

— Нет, конечно. Наоборот, я только приветствую творчество на льду. Когда привез своего Егора в Москву, понял, что здесь по-другому — все поставлено на рельсы. А в Жлобине такого и в помине не было. Мы не запрещали творить, не загоняли парней в определенные рамки. Позволяли делать те же «лакроссы».

— И много кто освоил этот элемент?

— В то время ребята 2005 года рождения были еще маленькие. Феерили с «лакроссами» парни постарше — Виталий Пинчук, Илья Спат, Сергей Кузнецов.

— Увидели ли вы у Левшунова в столь раннем возрасте задатки будущего фаворита драфта НХЛ?

— Нет. Мы даже не могли об этом подумать. Не скажу, что Артем сильно выделялся на фоне остальных. Были и другие перспективные ребята, которые сейчас на слуху: Егор Бориков, Роман Кузнецов, Дмитрий Тукач, Илья Иванов, Арсений Чухраев… По-моему, из игроков ведущих пятерок «Металлурга-2005» только двое отвалились, остальные до сих пор в хоккее. Вижу, что некоторые востребованы в сборных.

В той команде Левшунов и Максим Щербинин, у которого не сложилось с хоккеем, выделялись своим ростом. Артем всегда был высоким.

— Какие еще особенности у Левшунова-младшего отметите?

— Он никогда не пропускал тренировки. Даже не вспомню случая, чтобы он болел. Чтобы вместо тренировки куда-то с кем-то пойти — такого не было ни разу. Неспроста мы подключали Артема в команду из ребят 2004 года рождения, которая уже проводила матчи юниорского первенства.

Работоспособный мальчик. На тренировках у него все получалось. Отличное катание, неплохой бросок. Ну и видение поля. Мы встречались на турнире в Сочи. Мой Егор играл за U-18, а Артем — за U-20. Левшунов был самым юным в команде, но не тушевался в окружении ребят постарше.

— С сильными сторонами все понятно. А что насчет слабых?

— Слабых в игре не найду. Излишняя скромность — наверное, единственный минус.

— Спортивной наглости не хватает?

— Он просто не агрессивный. Никогда ни с кем не дрался, хотя мог бы, всегда отходил в сторону. Как-то команда выбрала его капитаном. Парни голосовали, записывая фамилию на бумажке. Но потом я лишил Артема этого звания за отсутствие лидерских качеств. Он не руководил командой. Капитану стоит порой прикрикнуть на кого-то, поддушить. Но это вообще не про Левшунова. Зато он никогда не нарушал дисциплину.

— Вы высказывали ему претензии за то, что неправильно сыграл в том или ином эпизоде?

— Я всем высказывал, у меня не было любимчиков. Если игрок, как говорится, на…рал, то получал замечание. Конечно, и Артем не избегал ошибок. Бывало, побежит вперед, потеряет там шайбу, и соперник забросит в контратаке.

— Как он реагировал на замечания?

— Болезненно. Глаза в пол.

— Можете ли привести пример хоккеиста из прошлого или настоящего, которого вам напоминает Левшунов?

— Первая аналогия, которая приходит на ум, — Вячеслав Фетисов.

— Как белорусский Фетисов оказался в СДЮШОР «Динамо»?

— Его звали туда еще в мою бытность тренером ЦОР. Но он попал в «Динамо» уже после моего отъезда. Бабушка Артема жила в Минске, и родители решили отправить сына туда. Непростой момент. Когда я уезжал, дети плакали. Но я не мог остаться, поскольку не мог отпустить сына одного в Москву.

— Насколько пристально следите за развитием карьеры Левшунова? Сейчас он в NCAA…

— Если честно, не смотрю игры. Не всегда хватает времени, чтобы посмотреть матчи даже с участием сына. Удалось посетить только пару игр. Плюс разница часовых поясов. Но мы поддерживаем связь. Периодически интересуюсь у Артема, как дела. Говорит, что все нормально. Да и Егор с ним постоянно общается, так что я в курсе, как он там за океаном.

— Ваш прогноз: Левшунов на драфте побьет национальный рекорд Руслана Салея?

— Думаю, побьет. По скаутским отчетам понимаешь, что Артем входит в пятерку или даже тройку лучших проспектов. Думаю, в топ-5 попадет сто процентов. Хотя в прошлом году многие предрекали Матвею Мичкову 2-й номер, а он ушел только 7-м. На Дмитрия Симашева никто не ставил, но он опередил Мичкова.

— Думаю, повлияло то, что Мичков привязан к СКА контрактными обязательствами на несколько лет вперед. У Левшунова другая ситуация — он будет доступен для игры в НХЛ уже в ближайшем сезоне.

— Может, и так.

— Как считаете, какой клуб Артему подошел бы лучше?

— Это не так уж и важно. Главное — попасть в НХЛ.

— Есть вероятность, что его задрафтует «Сан-Хосе».

— Было бы неплохо) Буду только рад, если это случится. В «Сан-Хосе» идет перестройка, большая ставка на молодежь. Говорят, что «акулы» якобы специально идут в аутсайдерах, чтобы было больше шансов заполучить высокий драфт-пик.

— Нельзя не отметить, что жлобинская хоккейная школа регулярно генерирует таланты, которые пробиваются на высокий уровень. В чем секрет?

— Нас, тренеров, не загоняли в рамки. Мы спокойно делали свою работу, и никто в нее не вмешивался. Грубо говоря — что хотели, то и делали. Составляли планы тренировок, расписывали индивидуальные занятия, где-то советовались со старшими коллегами. Ребята занимались творчеством, комбинировали, пробовали что-то новое… Замдиректора ЦОР Елена Милинкевич всегда нас поддерживала. Если намечались какие-то турниры или товарищеские матчи — пожалуйста, езжайте. И хоккейный клуб «Металлург» помогал. Тренерскому составу была доплата от него, чтобы не пропадал интерес. У нас был стимул выполнять свою работу хорошо.

Посмотрев, как обстоят дела в Москве, я должен признаться, что сегодня уже не повез бы сюда своего ребенка. Окунулся в местный хоккей, знаю изнутри, как работают в школах «Спартака», «Динамо». То, что здесь ребятам доступно, и то, что было доступно в Жлобине в период моей работы в ЦОР, — это небо и земля. Люди до сих пор не верят, что в Беларуси такое возможно: дети могут ходить в бассейн, заниматься ОФП в зале — и все это бесплатно.

В Москве совсем другая жизнь. Здесь очень большая конкуренция. Если немного выпадаешь, тебя сразу же списывают. Недавно рассказывал знакомому из хоккейного мира про жлобинского воспитанника Арсения Чухраева. В детстве он был маленьким, хотя родители высокие. Но его не списали. Парнишка поиграл в высшей лиге чемпионата Беларуси за фарм-клуб «Металлурга». А потом вдруг начал расти. А он очень головастый. И сегодня мы уже видим Арсения в команде МХЛ. Плюс в сборную вызвали. А в Москве его давно заклевали бы.

Приведу еще примеры Егора Сидорова и Степана Звягина. В «Спартаке» им вообще не давали шансов. Уехали в Беларусь — пошло развитие. Считаю, в этом плане Беларусь сейчас опережает Россию. Просто в России больше населения и шире выбор игроков.

Это мое видение. Повторюсь, вижу всю изнанку тренировочного процесса в Москве. Очень много иногородних. Приезжают в 12 лет из-за Урала и из других дальних регионов. Ко мне в бросковую зону приходят ребята из школы «Динамо». Так они совсем не москвичи. Приезжие просто «съедают» местных.

— Из того вашего набора среди ребят 2005 года рождения вы уже упомянули Егора Борикова, который не только дебютировал в КХЛ, но и закрепился в минском «Динамо», Романа Кузнецова, играющего в системе нижегородского «Торпедо», одного из лидеров «Динамо-Шинника» Дмитрия Тукача. Что можете сказать о них?

— Егор был у нас шалопаем. Если где-то «тусня», заварушка — он там. Дима не такой, более спокойный. Вежливый, приветливый парнишка, учился на «отлично». Ромка — тоже хороший мальчишка. Хорошо знаю его родителей. Если надо подраться, Рома всегда готов постоять за команду. Но при этом отличался дисциплинированностью. Это у Борикова были иголки в одном месте.

— Подозреваю, вы не удивлены, что Егор пробился в «Динамо».

— Это точно. Хотя я думал, что Тукач сделает это раньше. Но Борик его опередил. Надеюсь, дебют Димы в КХЛ тоже не за горами…