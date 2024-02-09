Знаменитого российского боксера высмеяли после восхищения Песковым

Знаменитого российского боксера высмеяли после восхищения Песковым8
- 9.02.2024, 11:43
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Спортсмену припомнили нелицеприятные факты из биографии.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и стал посмешищем в сети. Знаменитый российский боксер похвалил позицию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и восхитился позицией российских властей в этом вопросе.
«Полностью поддерживаю высказывание Пескова: ситуация беспрецедентная, смешали спорт и политику. Я рад, что наша власть не пересматривает ни призовые, ни результаты тех Игр – для нас они остаются такими же. Все остальное на суд божий, господь всем судья», – цитирует Лебедева «Р-Спорт».
Болельщики в интернете в ответ окрестили боксера «отбитым».
«Не знаю кто по его мнению и что смешал. Но в башке у него точно намешано чего-то», «Выбито точнее. Ну или отбито. Можете выбирать», «Где политика в том, что найден запрещенный препарат? Хоть бы молчал, если голова отбита», – пишут болельщики.
Припомнили Лебедеву и его перфомансы с тельняшкой ВДВ, где он никогда не служил.
Фанаты упрекают боксера в том, что он говорит такие вещи исключительно из-за стремления и дальше получать финансирование от власти.