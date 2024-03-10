Кулеба: Страны Балтии победят РФ в случае нападения 10.03.2024, 10:40

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Дмитрий Кулеба

Но будут, как Бахмут и Авдеевка.

Страна Балтии в случае нападения России смогут победить. Но балтийские города будут выглядеть, как уничтожены российскими войсками Бахмут и Авдеевка.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ELTA, которое цитирует Delfi.

Глава МИД Украины уверен, что в случае нападения России на балтийские страны они будут защищаться по опыту и возможностям, а НАТО потребуется несколько дней, чтобы ответить.

«В конце концов, я думаю, НАТО победит. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Красивого Вильнюса не будет», - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что самый дешевый и безопасный способ избежать конфликта с РФ - это поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии. По его словам, Литва это понимает, потому активно поддерживает Украину.

«Другие делают вид, что могут этого избежать», - заявил министр.