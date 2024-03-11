Минское «Динамо» вытеснило БАТЭ из борьбы за Кубок Беларуси 11.03.2024, 10:56

Борисовский клуб не сыграет в еврокубках впервые за 25 лет.

БАТЭ впервые за 25 лет пропускает еврокубки, уступив в ответном матче футбольного Кубка Беларуси-2024 минскому «Динамо».

В полуфинал турнира вышло минское «Динамо», БАТЭ уступило после серии пенальти. По итогам двух матчей БАТЭ - «Динамо» шли «корпус к корпусу» со счетом 3 -3. Однако в серии пенальти удачливее оказались действующие чемпионы Беларуси 5-4. Таким образом минское «Динамо» вытеснило БАТЭ из борьбы за Кубок Беларуси 2024.

Другие матчи ¼ финала Кубка страны были сыграны так: «Витебск» - «Ислочь» 2-0 (первая игра 1-4), «Минск» - гродненский «Неман» 0-1 (первая игра 0-3), солигорский «Шахтер» - жодинский «Торпедо-БЕЛАЗ» 1-0 (первая игра 0-2).