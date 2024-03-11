Белорусские банки вводят валютные новшества 11.03.2024, 11:45

Что изменится?

Некоторые белорусские банки анонсировали валютные изменения, которые вводят для своих клиентов. Они касаются в том числе процентных ставок во вкладам, пишет zerkalo.io.

«МТБанк» с 14 марта изменит валюту расчетов с платежной системой Visa International — с долларов на евро.

Также «МТБанк» с 1 июня прекратит работу форекс-площадки MTBankFX. «Вы можете закрыть свои текущие позиции по их справедливой стоимости в оптимальный для вас момент в срок до 30 мая включительно. Возможность открытия новых позиций будет остановлена с 15 апреля», — сообщило финучреждение.

«В последние годы риски международных инвестиций существенно возросли. Это вызвало ряд сложностей и у беларусских инвесторов, в том числе заморозку иностранных ценных бумаг, невозможность или значительное удорожание международных переводов в иностранной валюте, необходимость принудительно и экстренно продавать свои активы», — отмечает банк.

«Банк БелВЭБ» с 29 февраля снизил ставки по вкладам в евро на 0,1 процентных пункта. Это затронуло «Безотзывный вклад (онлайн)», «Безотзывный вклад (оффлайн)», «Персональный».

«Альфа Банк» объявил, что с 7 марта вступили в силу изменения в договор о комплексном банковском обслуживании. «Что изменилось? Договор дополнен условиями осуществления валютно-обменных операций и закрытия счета при наличии заявления на распределение выплат», — уточняет финучреждение. К примеру, банк прописал, что закрывает текущий счет не позже, чем на следующий день (банковский, то есть рабочий) после принятия заявления клиента.

«Банк ВТБ» с 27 февраля изменил процентные ставки по вновь открываемым депозитам в беларусских, российских рублях, долларах и китайских юанях. «В зависимости от выбранного продукта, валюты и срока ставки выросли на 0,1−1,9 процентных пункта или снизятся на 0,1−1,8 процентных пункта», — сообщило финучреждение.

Ранее «Банк ВТБ» с 1 марта снизил до 0,01% годовых ставку на остаток денег на счетах в долларах и российских рублях для владельцев карт тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт». Новые правила также применяют по счетам, которые были открыты до этой даты. «На остаток средств на счетах в беларусских рублях для премиальных клиентов продолжит начисляться 3% годовых», — уточнило финучреждение.