Эстония подверглась самой масштабной хакерской атаке в истории страны
- 11.03.2024, 22:25
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Основными целями стали Департамент полиции и пограничной охраны.
На выходных сайты государственных учреждений Эстонии стали объектом самой масштабной волны атак типа DDoS в истории страны. Об этом заявил пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы Эстонии, сообщает Postimees.
Отмечается, что благодаря противодействию их влияние не было значительным. В Департаменте государственной инфосистемы добавили, что в субботу и воскресенье были организованы атаки против 20 сайтов государственного сектора.
Основными целями стали Департамент полиции и пограничной охраны, Налогово-таможенный департамент и Министерство юстиции, страницы которых активно подвергались атакам в субботу днем.
Сообщается, что Эстония в последние годы внедрила технические контрмеры, охватывающие большинство важных сайтов и сервисов государственного сектора.