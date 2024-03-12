Белорусский автовладелец решил сэкономить на ремонте, но что-то пошло не так 1 12.03.2024, 12:43

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Запчасть не подошла, а продавец отказывается принимать ее обратно.

В своем желании сэкономить на ремонте Сергей решил приобрести запчасти для своей машины на одном из интернет-сервисов. И он действительно на этом сэкономил, но есть одно «но».

«Разница в цене по сравнению с авторынком составила около 20%, – рассказал abw.by Сергей. – Мне нужны были задние амортизаторы и кое-что из элементов подвески. В интернете нашел нужный сайт и сделал заказ там. Запасные части для авто искал по соответствующим параметрам.

Когда собрал необходимый набор, вместе с автомобилем передал на СТО и запчасти. На следующий день мастер автосервиса позвонил и сказал, что некоторые запчасти не подошли, потому что есть незначительные различия в зависимости от чего-то – я так толком и не понял почему, в этом не разбираюсь.

Пришлось забрать не подошедший товар обратно, и я был уверен, что смогу вернуть его обратно продавцу или заменить на нужный. Но не тут-то было.

Поскольку товар я забирал со склада продавца, направился прямиком туда же. Менеджер меня выслушал, улыбаясь, и сказал: «Принять обратно не можем, так как запчасти без упаковки, в которой продавались». Позвонил на СТО, спрашиваю: «Осталась ли упаковка?» Говорят: «Нет, выкинули в мусорку». Такой поворот событий был неожиданным, стал спорить, но ни в какую, «не примем, деньги не вернем» – и всё тут.

Оставил запись в книге замечаний и предложений, но толку. Жду пока ответа. А вот действительно, по закону, должны ли были мне вернуть деньги за товар, который к автомобилю не подошел?», – спрашивает Сергей.

Можно, но…

Для ответа на этот вопрос сразу обратимся к закону о защите прав потребителей.

Статья 28. Право потребителя на обмен и возврат товара надлежащего качества

1. Потребитель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

Т.е. в течение 14 дней покупатель имеет право вернуть товар обратно, но только если он надлежащего качества, а также обменять его на аналогичный товар.

Важно:

Продавец обязан удовлетворить требования покупателя о возврате товара только в том случае, если товар не был в употреблении и сохранены его потребительские свойства. В случае возврата или обмена товар должен находится в той потребительской упаковке, в которой продавался (если таковая упаковка имелась).

А вот упаковки от запчастей у Сергея не оказалось, в связи с чем отказ продавца от возврата или замены товара оказался правомерным. Если бы товар был в упаковке, то требование о возврате или замене подлежало бы удовлетворению незамедлительно. Если это невозможно, то не позднее 7 дней с момента предъявления требования.

Следует помнить, что есть перечень товаров надлежащего качества, которые возврату или обмену не подлежат (постановление совета министров Республики Беларусь №777 о мерах по реализации закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»). В этом перечне – автомобили, прицепы, мопеды, двигатели и прочее. Кто хочет подробностей – открываем данный нормативный акт и смотрим.

Тех, кто приобретает товары через интернет-магазины, реализующие товары различных продавцов (производителей), могут ожидать сложности. Придется еще найти продавца. Но в данном случае, согласно рекомендаций Министерства торговли Республики Беларусь от 22.07.2014 «О мерах по обеспечению соблюдения законодательства о защите прав потребителей при осуществлении интернет-торговли», собственник интернет-ресурса обязан оказывать потребителям содействие в защите их прав путем предоставления информации о продавце. Знайте об этом и требуйте соблюдения своих законных прав.