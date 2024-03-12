Мать шестерых детей в Гомеле лишили родительских прав 12.03.2024, 22:55

По инициативе ее мужа.

В Гомеле мать шестерых детей лишили родительских прав после того, как ее муж обратился в суд, сообщает местное издание «Белка».

Подробности этого дела рассказала старший помощник прокурора Гомеля Наталья Холявко. По ее словам, муж гомельчанки много работал и ездил в дальние командировки. В этом время его супруга уходила из дома и могла отсутствовать несколько дней, при этом дети оставались под присмотром старшей дочери — 17-летней учащейся местного колледжа.

«Попытки девочки как-то образумить безответственную мать ни к чему не приводили. Напротив, один из таких разговоров закончился ссорой, в результате обиженная мать выгнала старшую дочь из дома и несколько дней не пускала на порог, вынуждая жить у подруг», — рассказала Холявко.

Муж знал о происходящем, но боялся предавать огласке эту ситуацию, опасаясь, что детей отправят в приют.

Педагоги, навещавшие семью, ничего не замечали, поскольку в доме всегда было чисто, а холодильник был полон продуктов. Только в суде выяснилось, что мать делала уборку и закупалась продуктами лишь перед приходом учителей.

Мужчина решился пойти в суд лишь после того, как его жена ушла из дома 24 декабря. Дети увидели ее первый раз с того момента лишь в начале марта в зале суда.

Теперь отец оформляет отпуск по уходу за ребенком. В поездки его теперь отправляют только в пределах города. После того как решение суда вступит в силу, семье окажут адресную материальную помощь. Также деньги на содержание детей будут взыскивать и с матери.