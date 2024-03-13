Белорус придумал, как не платить налоги 13.03.2024, 8:47

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Удалось ли масштабировать схему?

Предприниматель из Солигорского района не доплатил налоги и придумал, как можно избежать этого — он сжег документы, которые касаются его бизнеса, а в милицию сообщил об их похищении. За ложный донос его осудили по уголовной статье. Приговор по этому делу опубликован в банке судебных решений, пишет zerkalo.io.

Работу индивидуального предпринимателя в 2021 году проверил аудитор, выяснилось, что у бизнесмена недоплачены налоги. В планы мужчины не входило погашение недостачи, поэтому он придумал выход: сжег документы, касающиеся бизнеса, а в милицию сообщил, что рюкзак с бумагами и деньгами был похищен из стоящего на паркинге автомобиля.

Однако следствие выяснило, каким образом исчезли документы. В результате на ИП завели уголовное дело за заведомо ложный донос. Впоследствии мужчина показал место, где были сожжены документы.

Также оказалось, что для мужчины это не первое преступление, ранее он был судим за пособничество в уклонении от уплаты налогов, представление налоговых деклараций с ложными сведениями, из-за чего был причинен ущерб в крупном размере. Тогда его приговорили к ограничению свободы, причем на момент совершения нового преступления срок наказания за первое еще не прошел.

В январе этого года в суде Солигорского района рассмотрел уголовное дело о ложном доносе (часть 2 статьи 400 Уголовного кодекса). На заседании предприниматель признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд принял во внимание, что на иждивении у мужчины есть двое малолетних детей, а на работе он характеризуется положительно.

В результате бизнесмена признали виновным и приговорили его к ограничению свободы на полтора года без направление в исправительное учреждение. По совокупности приговоров окончательное наказание составило три года (также без направления в исправительное учреждение). Еще ИП надо заплатить штраф 11 100 рублей, на три года его лишили права заниматься предпринимательской деятельностью.