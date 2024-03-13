ЕС снял санкции с выступившего против войны в Украине основателя «Яндекса» 2 13.03.2024, 10:50

Аркадий Волож

И еще нескольких человек.

Евросоюз исключил из своих санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Это следует из обновления в Журнале Европейского совета.

Также из-под санкций были выведены бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц и президент европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозеф Хамблек.

Кроме того, санкции были сняты с умерших: командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, депутатов Госдумы РФ Николая Борцова и Виктора Зубарева, замминистра обороны РФ Геннадия Жидко и генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Однако из санкционного списка не убрали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб в августе прошлого года вместе с Уткиным. Это объясняется тем, что сын бизнесмена стал бенефициаром его активов, которые по-прежнему могут быть использованы против Украины.

Основатель «Яндекса» Аркадия Волож попал под санкции в июне 2022 года. Тогда же он объявил, что покинет должность гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В декабре 2022-го Волож написал сотрудникам, что покидает «Яндекс».

В августе прошлого года бизнесмен впервые публично высказался о войне в Украине, назвав ее «варварским вторжением». «Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — отметил Волож.

До этого он убрал со своего сайта почти все упоминания о связи с Россией и СССР и теперь называет себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане. После антивоенного высказывания адвокаты Воложа обратились к властям ЕС с просьбой снять с него санкции, писала Financial Times со ссылкой на источники.

В ЕС признали санкции против Воложа «неоправданным с юридической точки зрения», говорили Reuters информированные источники. В частности, они отмечали, что «юридические аргументы в суде против Воложа ослабли, учитывая предлагаемое полное отчуждение активов».