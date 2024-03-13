закрыть
13 марта 2024, среда, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аргентина провела самую большую в своей истории реструктуризацию внутреннего долга

  • 13.03.2024, 21:53
  • 1,310
Аргентина провела самую большую в своей истории реструктуризацию внутреннего долга

Правительство Аргентины рефинансировало долг в песо на сумму более $50 млрд.

Аргентина успешно рефинансировала номинированные в песо облигации на сумму $50 млрд, отсрочив выплаты по ним. Об этом сообщается на сайте министерства экономики Аргентины.

В рамках сделки Аргентина обменяла местные облигации со сроком погашения в 2024 году общей стоимостью 42,6 трлн песо ($50,4 млрд) на облигации с погашением в 2025-2028 годах. В основном это были ценные бумаги государственного сектора (включая центральный банк и агентство социального обеспечения), но в процессе принял участие и частный сектор. Как указывает Bloomberg, это самая большая в истории Аргентины реструктуризация внутреннего долга.

Отсрочка выплат уменьшит дефицит бюджета Аргентины и потребность в печати денег.

Обмен долгов стал большим шагом вперед, он «даст правительству гораздо больше возможностей для решения финансовых вопросов», объяснил важность реструктуризации глава отдела исследований консалтинговой фирмы Romano Group Сальвадор Вителли в комментарии Financial Times.

Во вторник стало известно, что инфляция в Аргентине в месячном выражении в феврале замедлилась до 13,2% после 20,6% в январе. При этом в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) она находится на уровне 276% – это максимум за последние три десятилетия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко