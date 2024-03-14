«Многие предприятия обречены на банкротство» 2 14.03.2024, 19:41

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Эксперты пояснили, почему в торговле нарастают проблемы.

На фоне продолжающегося ручного регулирования цен торговые фирмы сообщают о новых финансовых проблемах. Тем временем инфляция после резкого торможения в конце 2022-го и первой половине 2023 года снова начала набирать обороты. На что указывают проявившиеся новые трудности в отрасли и может ли продолжение «шлифовки жирка» ударить по людям, «Зеркалу» объяснили эксперты проекта «Вашы грошы».

По информации Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, в торговле доходы упали на 15%. Что в бизнес-ассоциации связывают с продолжающимся регулированием цен, которое негативно сказывается на финансах компаний.

Между тем месячная инфляция после замедления в первой половине прошлого года все равно пошла вверх. Тем не менее пока явных признаков последствий для населения от сдерживания цен не видно, хотя эксперты не раз предупреждали, что они могут наступить.

По мнению экспертов проекта «Вашы грошы», госрегулирование цен имеет свои ограничения. Как показал в том числе опыт конца 2022-го и 2023 года, с его помощью действительно можно временно остановить рост цен. Однако в этом раскладе не учитываются долгосрочные последствия. В том числе неэффективное распределение ущерба между производителем, поставщиком и потребителем.

— Чиновники ориентированы в первую очередь на снижение недовольства населения, что приводит к тому, что проблема инфляции становится бременем для производителя или поставщика, — указывают экономисты проекта «Вашы грошы». — В условиях невозможности корректировать цены в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры бизнесы вынуждены снижать свою эффективность. Длительная работа в таких условиях невозможна, и многие предприятия обречены на банкротство, что уже наблюдается на нашем рынке.

Экономисты подчеркивают, что позволить себе продолжительную неэффективную работу могут только госпредприятия, так как они получают поддержку от бюджета через субсидии, налоговые льготы, списание убытков или директивное и льготное кредитование. В результате такой экономической политики неэффективные предприятия продолжают функционировать, в то время как более эффективные бизнесы вынуждены покидать рынок под действием последствий ручного регулирования.

— Хотя обычный потребитель изначально может не ощутить негативных последствий ручного регулирования цен, с течением времени он столкнется с уменьшением ассортимента, качества товаров и услуг, — говорят эксперты проекта «Вашы грошы». — Бюджет также почувствует убытки от уменьшения налоговых поступлений. Это, в свою очередь, приведет к снижению эффективности всей экономики и уменьшению возможностей казны для поддержки благосостояния населения.

В конечном итоге роста цен, вызванного рыночными факторами, нельзя будет избежать, продолжают аналитики. Ручное регулирование не решает проблему инфляции, а лишь несколько отдаляет ее. Поэтому к моменту, когда повышение цен окажется неизбежным, экономика будет иметь меньше эффективных предприятий, а бюджету будет сложнее обеспечить достаточную поддержку росту доходов населения для компенсации инфляции.