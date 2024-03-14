Легендарный белорусский кикбоксер открыл зал в Дубае 14.03.2024, 21:54

2,384

Чингиз Аллазов

В соцсетях за жизнью 17-кратного чемпиона мира следят почти шесть миллионов подписчиков.

С конца прошлого года обладатель пояса One Championsip и 17-кратный чемпион мира Чингиз Аллазов проводит время в Дубае. Здесь он вместе с тренером Андреем Гридиным и другим титулованным кикбоксером украинцем Романом Крыклей затеял проект «Champ Belts by Gridin», открыв собственный зал для тренировок, куда и заглянул корреспондент Bet News.

Дубайская жара, от которой изнемогаешь уже в марте, вынуждает отставить конспект с вопросами. Потому что первый рождается тут же, как завидел в зале земляка.

— Когда последний раз сбривал бороду: неужто в такую погоду она не доставляет неудобства?

— Она у меня, кажется, с 2015 года. С тех пор полностью ни разу с ней не расставался. Так, разве что периодически делаю растительность на лице чуть аккуратнее. Но мне комфортно. Уже не представляю себя без бороды.

— Многие заходят в зал и просят показать им живого Аллазова?

— Ха, да, таких хватает! Администраторы не дадут соврать. За последнюю неделю заглядывали сразу три группы из Китая. Они прибыли и переоделись только лишь затем, чтобы посмотреть, как я тренируюсь. Кое-кто приезжает с камерами и ждет меня на выходе из зала. В общем, многие хотят просто увидеть, познакомиться, сделать фото. Стараюсь не отказывать. Понимаю, что это во благо нашей общей популярности и узнаваемости ChampBelts.

— Есть известные бойцы, которые уже изъявляли желание у вас тренироваться?

— Боец UFC Хамзат Чимаев — четвертый в рейтинге средневесов. Плюс еще несколько менее известных спортсменов с постсоветского пространства. Занимаются несколько чемпионов ОАЭ. В общем, запросов хватает — из Молдовы, Эстонии. Не всегда, к сожалению, получается лично уделить внимание каждому.

— Похоже, в твоих профайлах на тематических сайтах уже можно редактировать графу «место жительства», меняя Минск на Дубай?

— Пока я бы так не сказал. Да, в моих ближайших планах немало времени проводить в ОАЭ, однако и к этому месту не привязываюсь насовсем и надолго. Так получилось, что в последние три-четыре года участвовал в боях только в Азии — в Таиланде и Сингапуре. Но недавно получил шенгенскую визу, что с белорусским паспортом не очень просто. Поэтому собираюсь сделать небольшой тур по Западной Европе с мастер-классами. Так что трудно сказать, где в ближайшие полгода-год буду чаще находиться.

— В Старом Свете есть к этому интерес, учитывая, что ареал развития вашего вида спорта — в основном Азия?

— Здесь нужно разделять таиландский бокс и кикбоксинг (К-1). Родина К-1 — это Япония. Но кикбоксинг распространен и далеко за ее пределами, есть успешные бойцы во многих точках планеты. А таиландский бокс главным образом культивируется тайцами. Они собирают основную массу поясов, занимая высшие места в рейтинге почти во всех весовых категориях. Единственное — среди них мало крупных бойцов, тех, кто тяжелее 77 килограммов. Так что тут конкурируют с ними белорусы, россияне и украинцы.

— Биография у тебя богатая и связана сразу с несколькими странами. Что для тебя значит Грузия?

— Хоть и прожил там совсем мало, это очень дорогие для меня места. Я родом из села Джандари Гардабанского района, чем очень горжусь. И, в свою очередь, мною гордятся его жители, подавляющее большинство которых — азербайджанцы. Меня всегда там тепло встречают, когда приезжаю. Даже далекие от спорта люди прекрасно осведомлены, кто я и чего добился. Возвращение туда — это всегда что-то очень теплое и трогательное.

— Азербайджан.

— Впервые там побывал — только представьте! — лишь в 2016 году, когда мне было 22. А вот в последнее время заглядываю туда чаще. Хотелось бы сделать какой-то вклад в развитие спорта и в этой стране. Пока до конца не могу определиться, где я должен быть. Но Азербайджан — это моя национальность, в Баку много родственников, которые туда переехали из Грузии. Поэтому и Азербайджан назову своей родиной, ведь мне там очень комфортно. Ощущаю, что я свой.

— Наконец, Беларусь.

— У меня белорусский менталитет, я называю и чувствую себя белорусом. Думаю, этим все сказано. С Беларусью связана огромная часть моей жизни, я в ней прошел все — от детского сада до университета. Здесь я состоялся, стал тем, кем сейчас являюсь, начал, в конце концов, заниматься единоборствами. Получил своеобразную школу жизни.

— Кстати, кто привел в зал?

— Папа. Причем с самого детства я начал заниматься именно тайским боксом, или, как его еще называют, муай-тай, а не кикбоксингом. Отец привел меня на тренировку и сказал слова, которые помню до сих пор: «Чингиз, я хочу, чтобы в этом зале ты стал мужчиной и смог в будущем постоять за себя и свою семью». Прошло буквально пару лет, и я понял, что уже не могу без этого вида спорта. Очень запомнился еще один момент: как где-то в 12 лет заявил, что хочу быть чемпионом и номером один в мире.

— Кому обязан тем, что им стал, кроме отца?

— Моим первым тренером был Александр Ковтик. Причем я бы его, скорее, даже назвал наставником. Он всегда знал, что у каждого воспитанника происходит в жизни. Были совместные лагеря и походы. Тренер нас закалил, [научил] не просто боксировать и драться, а выживать. Он следил за тем, чтобы все правильно питались. Более того, знал, как кто учится, и требовал, чтобы никто не сачковал в школе. Уже с 10 лет в нашем клубе формировался рейтинг. И для того, чтобы быть в нем первым номером, мало было драться лучше всех — нужно было иметь и хорошую успеваемость. «Чингиз, чтобы быть первым, нужно успевать везде», — говорил он.

— Первые успехи пришли рано?

— Я стал самый молодым чемпионом мира среди юниоров. В 12 лет боксировал против парня, которому было 17, не дотягивая при этом три килограмма до самой легкой весовой категории. И в 2006 году благодаря этому получил президентскую стипендию. Но естественное мужание организма привело к тому, что сейчас мой вес составляет 76 килограммов. Иногда добираю до 80, но, когда надо соревноваться, активно сбрасываю, чтобы весить менее 70 кг.

— Не ошибусь, если назову эту категорию самой конкурентной?

— Да, причем это касается почти всех единоборств. И кикбоксинга, и муай-тай, и смешанных единоборств. А что касается именно кикбоксинга, то приведу такой пример. Есть рейтинг — «pound for pound», то есть лучшие бойцы вне зависимости от категорий. И вот в моем «промоушене» «One Championship» сразу пятеро из топ-10 — это представители моего веса. Возглавляю же его на протяжении года с лишним я — официально лучший кикбоксер планеты.

Неоспоримо, что это лучшая лига в мире кикбоксинга. Если в других категориях, где, например, выступает Роман Крыкля, также тренирующий и занимающийся в нашем зале ChampBelts, существуют и конкурирующие «промоушены», то в моем весе таких нет. Четыре года назад руководство One Championship подписало пять-шесть лучших кикбоксеров планеты и с тех пор не знает себе равных в мире, не говоря уже об азиатском рынке. В 2021 году был проведен второй в истории турнир-восьмерка при участии лучших из лучших, который организуется раз в десять лет и на котором я стал победителем и обладателем пояса чемпиона мира.

— Самое время рассказать об еще одной знаковой победе в карьере.

— В январе 2023 года я дрался против тайца Супербона Сингха. Сопернику, к слову, как потом узнал, был предусмотрен бонус в двойном размере, если он меня нокаутирует. Однако все получилось наоборот: я его «финишировал» во втором раунде. Этот нокаут был признан лучшим по итогам 2023 года, а мне как раз присвоили это звание — «pound for pound». Многие думали, что я тут же начну на этом хайповать, как-то словесно ставить на место соперника, который позволял себе перед боем определенные высказывания, однако это не в моем стиле. Если противник что-то и сказал, он просто ошибся. И на все я уже ответил действиями на ринге. Вообще стараюсь очень уважительно относиться к другим бойцам и не склонен много говорить.

— Болельщиков в Таиланде после этого прибавилось?

— Не то слово, они меня очень полюбили. Тогда же после победы взял микрофон и сказал что-то в таком роде: я нокаутировал вашего парня, но не расстраивайтесь, потому что я — лучший кикбоксер планеты. Кстати, их, тайцев, очень много среди моих подписчиков в инстаграме. Но в последнее время стало все больше из США. Даже немного удивительно.

— Знаешь, какое место занимаешь среди белорусских спортсменов по числу подписчиков в инстаграме (5,7 миллионов)?

— Да: первое. Мне кто-то показывал ссылку на эту публикацию. Среди подписчиков, кстати, хватает медийных персон, разного рода видеоблогеров. Например, Гусейн Гасанов, у которого свыше десяти миллионов, и помог мне раскрутить инстаграм.

— Читал, что ты собираешься покинуть One Championship…

— Разговоры имеют под собой кое-какую почву, потому что не дают в соперники тех бойцов, которые мне нужны. За карьеру я потерпел четыре поражения, и мне хотелось бы добиться реванша с каждым из этого квартета. Трех соперников я впоследствии победил, а вот одного — Геворга Петросяна — пока нет. А мне хочется поставить точку в данной истории. В то же время и боссов «промоушена» можно понять. Петросян не боксировал с 2021 года, когда получил травму. Мне твердят, что он не готов сразу после возвращения драться с чемпионом.

— Текущий контракт когда закончится?

— Он действует до 2026 года. Причем мне готовы выписать еще более щедрый.

— О каких суммах идет речь?

— Не хочу афишировать цифры, поэтому умолчу насчет конкретных условий. Но скажу, что это может быть самое крупное соглашение не только в истории One Championship, но и в кикбоксинге вообще. Хотя меня этим трудно заинтересовать. Дело не в финансах, мне важен мой «legacy». То, как будет выглядеть моя карьера потом, мое наследие. Не стану боксировать со всеми, кого мне хотят дать в соперники. Важны определенные бойцы, которых хочу иметь в качестве поверженных.

— Если не One Championship, то что?

— После боя с Супербоном Сингха у меня было много ментальных проблем, психологических поисков, обострились и кое-какие вопросы по здоровью. Поэтому на данном этапе хотел бы провести два-три боя исключительно для своих фанатов — Беларусь и Азербайджан в качестве места являются приоритетом.

— Насколько сложно организовать нечто подобное в Беларуси?

— Крайне тяжело. Крупный бой — почти невозможно. И дело не в деньгах, хотя и в них отчасти. До 2026 года я связан контрактом. Но другие лиги, которые хотят меня выкупить, также однозначно в этом не заинтересованы, а именно они определяют локацию и так далее. Но, повторюсь, я не бегу за победами и большими деньгами.

— Значит, надо дождаться окончания контракта с One Championship и перед заключением другого соглашения организовать бой в Беларуси.

— Ха, но я планирую сделать все немного иначе. А как — пока не расскажу. Замыслы придержу в секрете.

— Никогда не раздумывал о том, чтобы попробовать себя в UFC?

— Меня об этом спрашивают очень часто. И некоторые бойцы из UFC, которые приезжали тренироваться, говорят прямо: с такой «ударкой», дескать, можешь быть бесспорным номером один. Вот, есть Исраэль Адесанья — двукратный чемпион UFC среди средневесов. Он же не входил в своей категории даже в топ-10 лучших кикбоксеров. Однако мы знаем, чего он добился. В общем, хватает примеров, когда выходцы из кикбоксинга имели успех в UFC. Но меня, честно говоря, это не очень привлекает. Мотивировать могут три аспекта. Первый — финансы. С этой точки зрения мне смешанные единоборства не интересны. Всех денег не заработаешь. Второй — еще бОльшая популярность. В ней не испытываю потребности. Достаточно того, что есть. Третье — стать лучшим из лучших в своем деле. Здесь, конечно, делаю допущение: возможно, это однажды и заставит задуматься о UFC. Хотя все это сопряжено с риском и угрозой потери репутации. Да, мне на начальном этапе дадут пару-тройку бойцов, которых я нокаутирую, и это приблизит к топам в категории. Но что потом? В общем, пока не хочу переключаться на другой вид спорта.

— У тебя есть определенный боец из UFC, которого, как Петросяна, хотелось бы одолеть? Условный Илья Топурия?

— Честно? Если бы он попробовал побыть со мной в стойке, это была бы одна из самых простых побед. Понимаете, есть хоккей на траве, а есть обычный — с клюшкой и шайбой на льду. Нельзя сравнивать несравнимое. Подчеркну: там ребята сильные, неплохо держат удар, они выдающиеся спортсмены. Но техника в UFC иная, для кикбоксинга немного «сырая». Ну а если уж из кого-то и выбирать, то... Ислам Махачев хорош, Адесанья нестандартно действует. Но я, когда смотрю бои, у всех вижу много ошибок. Мне хорошо там, где я есть.