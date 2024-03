Результативная игра Шаранговича помогла «Калгари» обыграть «Вегас»

Белорус забил гол и сделал результативную передачу.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» дома обыграл «Вегас» со счетом 4:1, сообщает belarushockey.com.

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Мэтт Коронато и Драйден Хант.

Projected #Flames lineup vs. Vegas (Game 66 of 82).

Wolf starts! Mangiapane back in, Okhotiuk stays in, so Hanley sits. Back to 12 forwards and 6 defenders. pic.twitter.com/K6K0DXiL4H