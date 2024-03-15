В Беларуси изменили правила выдачи льготных кредитов молодым 1 15.03.2024, 9:26

Кому и как?

Диктатор Александр Лукашенко 14 марта подписал указ №95, в котором изменили правила выдачи льготных кредитов для молодых белорусов в возрасте до 31 года. На момент написания новости сам закон опубликован не был.

Речь идет о кредитовании покупок домашнего имущества. Согласно новому закону, максимальную сумму увеличили с 5,5 тыс. рублей до 12,2 тыс. рублей, пишет telegraf.news.

Так же закон внес изменения в ассортимент, на приобретение которого молодые белорусы могли претендовать на льготный кредит. В пресс-службе президента сообщили, что теперь в него входят все товары белорусского производства.

Кто из белорусской молодежи имеет право простить льготный кредит?

В новом законе прописано, что льготный кредит теперь имеют право просить:

Выпускники ПТУ, которые самостоятельно пошли работать в сельскую местность;

Добровольно поступившие на военную службу по контракту.

При этом такие белорусы должны работать в госорганизациях, где доля собственности государства составляет 50% и более.

В то же время, если получивший кредит не отработки обязательное распределение, ему пересчитают проценты с льготных на стандартные.