Белорусский футболист, ставший звездой в чемпионате Польши, может перейти в итальянский клуб 16.03.2024, 17:40

Сумма потенциальной сделки утаивается.

Белорусский нападающий Илья Шкурин, борющийся за звание лучшего бомбардира польской Экстраклассы в составе клуба «Сталь» из Мельца, может перейти в итальянскую «Болонью». Об этом сообщает Tribuna.com. Информацию о том, что скауты «Болоньи» следят за выступлениями белоруса, подтверждают и польские медиа.

Сейчас 24-летний Шкурин, перешедший в «Сталь» перед началом текущего сезона, занимает второе место в списке лучших бомбардиров высшей лиги чемпионата Польши. На счету форварда 12 забитых мячей и 5 голевых передач в 24 матчах Экстраклассы. В польских медиа Шкурина называют звездой местного чемпионата.

Сумма потенциальной сделки не называется, однако недавно президент «Стали» Яцек Климек заявлял, что готов приступить к переговорам по трансферу Шкурина, если покупатель предложит 2,5 млн евро.

«Болонья» — одно из открытий итальянской Серии А текущего сезона. После 28 сыгранных туров клуб под руководством Тиагу Мотты занимает четвертую строчку в таблице, дающую право представлять страну в Лиге чемпионов следующего сезона. Выше — только исторические гранды: «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Илья Шкурин в 2020 году поддержал протестующих, а затем отказался выступать за сборную страны до тех пор, пока у власти находится Лукашенко.