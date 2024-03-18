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Шарангович повторил лучшее достижение Сергея Костицына в НХЛ

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  • 18.03.2024, 11:26
Шарангович повторил лучшее достижение Сергея Костицына в НХЛ
Егор Шарангович

Белорус набрал свой 50-й результативный балл в сезоне.

Белорусский хоккеист Егор Шарангович повторил лучшее достижение Сергея Костицына в НХЛ, пишет belarushockey.com.

«Калгари», за который играет белорусский хоккеист, дома переиграл «Монреаль» со счётом 5:2.

Егор Шарангович отметился ассистом и набрал свой 50-й результативный балл в сезоне.

Таким образом, Шарангович повторил лучшее достижение Сергея Костицына в НХЛ, который в сезоне 2010/11 в составе «Нэшвилла» набрал 50 (23+27) очков в 77 встречах.

Сейчас Шарангович набрал 50 (28+22) очков всего в 67 встречах.

Лучшие бомбардирские сезоны в НХЛ среди белорусов:

58 — Михаил Грабовский («Торонто», 2010/11)

53 — Андрей Костицын («Монреаль», 2007/08)

52 — Владимир Цыплаков («Лос-Анджелес», 1997/98)

51 — Михаил Грабовский («Торонто», 2011/12)

50 — Егор Шарангович («Калгари», 2023/24)

50 — Сергей Костицын («Нэшвилл», 2010/11)

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