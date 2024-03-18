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Россия очень уязвима: в The Hill назвали потенциальные риски для экономики РФ

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  • 18.03.2024, 11:28
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Россия очень уязвима: в The Hill назвали потенциальные риски для экономики РФ

Эксперты рассказали, как именно санкции повлияли на Кремль.

Экономика России действительно чувствует себя лучше, чем ожидалось, через два года после того, как США и Европейский Союз ввели против нее масштабные санкции. Однако, как пишет The Hill, она не так сильна, как считают некоторые наблюдатели. К тому же, Россия очень уязвима, если цены на энергоносители снизятся или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других сферах.

Отмечается, что, по данным Фонда Карнеги, в 2022 году Россия стала страной, на которую наложено больше всего санкций: с более чем 13 000 ограничений - больше, чем у Ирана, Кубы и Северной Кореи вместе взятых.

ВВП России снизился на 2% в 2022 году, и западные аналитики ожидали дальнейшего сокращения в 2023 году. Вместо этого экономика выросла более чем на 3%, превзойдя большинство западных экономик. Более того, прогноз Международного валютного фонда на этот год недавно был пересмотрен до 2,6% с 1,5.

«Распространенное объяснение хороших результатов России заключается в том, что ей удалось обойти большую часть воздействия санкций», - пишет The Hill.

Как заявил бывший первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер, санкции привели к появлению нескольких посредников, которые фактически стали «прачечными» для российской нефти и других товаров. Кроме того, цены на нефть не падали ниже 60 долларов за баррель и большую часть времени находились значительно выше этого уровня.

Другое объяснение устойчивости России заключается в том, что политика Путина поставила страну в состояние военного времени.

Экономика России - риски

Вместе с тем, исследовали Джеффри Зонненфельдом и Стивен Тианом из Йельского университета утверждают, что санкции были более эффективными, чем многие предполагали.

«Они перечислили несколько способов, которыми санкции нанесли ущерб экономическому потенциалу России, включая утечку мозгов из-за оттока человеческих талантов, массовое бегство капитала, потерю западных технологий и ноу-хау, вывод прямых иностранных инвестиций, ограниченный доступ к глобальным рынкам капитала и потеря финансового богатства. По их мнению, совокупное воздействие снижает долгосрочный потенциал роста России», - говорится в публикации.

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