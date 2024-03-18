Россия очень уязвима: в The Hill назвали потенциальные риски для экономики РФ 3 18.03.2024, 11:28

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Эксперты рассказали, как именно санкции повлияли на Кремль.

Экономика России действительно чувствует себя лучше, чем ожидалось, через два года после того, как США и Европейский Союз ввели против нее масштабные санкции. Однако, как пишет The Hill, она не так сильна, как считают некоторые наблюдатели. К тому же, Россия очень уязвима, если цены на энергоносители снизятся или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других сферах.

Отмечается, что, по данным Фонда Карнеги, в 2022 году Россия стала страной, на которую наложено больше всего санкций: с более чем 13 000 ограничений - больше, чем у Ирана, Кубы и Северной Кореи вместе взятых.

ВВП России снизился на 2% в 2022 году, и западные аналитики ожидали дальнейшего сокращения в 2023 году. Вместо этого экономика выросла более чем на 3%, превзойдя большинство западных экономик. Более того, прогноз Международного валютного фонда на этот год недавно был пересмотрен до 2,6% с 1,5.

«Распространенное объяснение хороших результатов России заключается в том, что ей удалось обойти большую часть воздействия санкций», - пишет The Hill.

Как заявил бывший первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер, санкции привели к появлению нескольких посредников, которые фактически стали «прачечными» для российской нефти и других товаров. Кроме того, цены на нефть не падали ниже 60 долларов за баррель и большую часть времени находились значительно выше этого уровня.

Другое объяснение устойчивости России заключается в том, что политика Путина поставила страну в состояние военного времени.

Экономика России - риски

Вместе с тем, исследовали Джеффри Зонненфельдом и Стивен Тианом из Йельского университета утверждают, что санкции были более эффективными, чем многие предполагали.

«Они перечислили несколько способов, которыми санкции нанесли ущерб экономическому потенциалу России, включая утечку мозгов из-за оттока человеческих талантов, массовое бегство капитала, потерю западных технологий и ноу-хау, вывод прямых иностранных инвестиций, ограниченный доступ к глобальным рынкам капитала и потеря финансового богатства. По их мнению, совокупное воздействие снижает долгосрочный потенциал роста России», - говорится в публикации.