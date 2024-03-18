Лукашенко перебросит войска к границе с Литвой? 2 18.03.2024, 15:26

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иллюстративное фото

Передислокация может произойти уже в ближайшее время.

Подразделения 19-й отдельной механизированной бригады в рамках проверки боевой готовности могут перебросить к границе с Литвой. Около месяца они будут находиться в Поставском районе возле деревни Подоляны (от литовской границы — около 16 км). Передислокация может произойти уже в ближайшее время, пишет «Беларускі Гаюн».

Ранее стало известно, что подразделения 1-го отдельного механизированного и 4-го отдельного танкового батальона 19-й механизированной бригады прибыли в Ошмянский район, также возле границы с Литвой. Военные оборудовали места для проживания, разместили и замаскировали технику, организовали охрану, включая блокпосты.

Местом постоянной дислокации упомянутой бригады является Лепельский район Витебской области.

Минобороны Беларуси сообщило о мобилизации 3 тысяч резервистов. Часть из них попала и в 19-ю бригаду. Как пишет лепельская районная газета, в общей сложности в учениях поучаствует более 200 военнослужащих и 40 единиц техники.