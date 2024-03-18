Налоговики составили список авто, за которые налог будет в 10 раз больше 5 18.03.2024, 21:19

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На заметку автолюбителям.

Министерство по налогам и сборам (МНС) 18 марта опубликовало список марок машин, с которых хотят взимать транспортный сбор в 10-кратном размере. Проект постановления находится на согласовании у заинтересованных госорганов. Повышенный налог будут платить сперва организации, а в перспективе — и физические лица, передает «Еврорадио».

Повышенный транспортный сбор предусматривается изменениями в Налоговый кодекс, которые в конце декабря подписал Александр Лукашенко. Этот сбор взимают с авто повышенной комфортности не старше трех лет.

В список МНС входят следующие автомобили:

1. Audi — A8, Q8, R8, RS6, RS7, RSQ8, S8, SQ8

2. Aston Martin — все модели

3. Aurus — все модели

4. Bentley — все модели

5. BMW — 7, 8, M5, M6, M7, M8, X6, X7, XM*

6. Bugatti — все модели

7. Cadillac — Escalade

8. Ferrari — все модели

9. Lamborghini — все модели

10. Land Rover — Range Rover, Range Rover Sport

11. Lexus — LC, LS, LX*

12. Maserati — все модели

13. McLaren — все модели

14. Mercedes-Benz — AMG Е, AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLE Coupe, GLS, S, SL, Maybach*

15. Porsche — все модели

16. Rolls-Royce — все модели

17. Toyota — Land Cruiser 300, Sequoia

Пометка «*» означает, что повышенный налог затронет модели (версии, серии, класс) транспорта, наименование которых начинается с этих знаков.

В этом году повышенный налог придется заплатить за автомобили, выпущенные в 2022, 2023, 2024 годах. Ставка транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, количества посадочных мест или за одну единицу авто.

Аванс в размере 1/4 годовой ставки налога организации должны внести согласно следующему графику:

— до 22 марта, если авто было в организации на 1 января этого года;

— до 24 июня, если машина была на 1 апреля;

— до 23 сентября, если авто было на 1 июля.

Льготы по транспортному налогу при вычислении и уплате авансовых платежей не применяются.

Из объяснения МНС следует, что список автомобилей, с которых будут брать повышенный транспортный налог, фактически уже утвержден.

Можно предположить, что в список авто «повышенной комфортности» для физических лиц войдут указанные выше марки. В МНС говорят, что транспортный налог за 2024 год физическим лицам нужно будет платить в 2025-м.