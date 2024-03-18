Налоговики составили список авто, за которые налог будет в 10 раз больше

Налоговики составили список авто, за которые налог будет в 10 раз больше5
- 18.03.2024, 21:19
- 5,048
На заметку автолюбителям.
Министерство по налогам и сборам (МНС) 18 марта опубликовало список марок машин, с которых хотят взимать транспортный сбор в 10-кратном размере. Проект постановления находится на согласовании у заинтересованных госорганов. Повышенный налог будут платить сперва организации, а в перспективе — и физические лица, передает «Еврорадио».
Повышенный транспортный сбор предусматривается изменениями в Налоговый кодекс, которые в конце декабря подписал Александр Лукашенко. Этот сбор взимают с авто повышенной комфортности не старше трех лет.
В список МНС входят следующие автомобили:
1. Audi — A8, Q8, R8, RS6, RS7, RSQ8, S8, SQ8
2. Aston Martin — все модели
3. Aurus — все модели
4. Bentley — все модели
5. BMW — 7, 8, M5, M6, M7, M8, X6, X7, XM*
6. Bugatti — все модели
7. Cadillac — Escalade
8. Ferrari — все модели
9. Lamborghini — все модели
10. Land Rover — Range Rover, Range Rover Sport
11. Lexus — LC, LS, LX*
12. Maserati — все модели
13. McLaren — все модели
14. Mercedes-Benz — AMG Е, AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLE Coupe, GLS, S, SL, Maybach*
15. Porsche — все модели
16. Rolls-Royce — все модели
17. Toyota — Land Cruiser 300, Sequoia
Пометка «*» означает, что повышенный налог затронет модели (версии, серии, класс) транспорта, наименование которых начинается с этих знаков.
В этом году повышенный налог придется заплатить за автомобили, выпущенные в 2022, 2023, 2024 годах. Ставка транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, количества посадочных мест или за одну единицу авто.
Аванс в размере 1/4 годовой ставки налога организации должны внести согласно следующему графику:
— до 22 марта, если авто было в организации на 1 января этого года;
— до 24 июня, если машина была на 1 апреля;
— до 23 сентября, если авто было на 1 июля.
Льготы по транспортному налогу при вычислении и уплате авансовых платежей не применяются.
Из объяснения МНС следует, что список автомобилей, с которых будут брать повышенный транспортный налог, фактически уже утвержден.
Можно предположить, что в список авто «повышенной комфортности» для физических лиц войдут указанные выше марки. В МНС говорят, что транспортный налог за 2024 год физическим лицам нужно будет платить в 2025-м.