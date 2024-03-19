Провал «Полудня» Михаил Долиев

19.03.2024, 1:44

Эта акция ничего никому не показала.

Вот и отгремели околовыборные баталии. Наблюдаю за этим действом без малого тридцать лет, и не перестаю удивляться насколько же фальсификаторы поднаторели в своих играх. Да, я считаю современные выборы в России – игрой в наперстки.

Сегодня у того, кто держит «станок» игры – есть не только работники бригады: «быки», ФСБ, полиция, Росгвардия, но и зазывалы. Помощники наперсточников всегда используют весь набор убеждений лишь бы привести игрока, лоха к своему «станку». Обещай всё, что влезет, лишь заставь расписаться в списках избирателей.

Тактика порчи бюллетеней ни к чему не привела, как я предсказывал, испорченные бюллетени исправно перекладывают из своей стопки в стопку бюллетеней к Путину. Этот факт хорошо продемонстрирован официальными итогами «выборов»: 7,5% – недействительных бюллетеней за рубежом. В самой России количество недействительных бюллетеней по официальным данным составляет в районе 1%. И это почему-то стыдливо умалчивается.

Такое же количество недействительных бюллетеней было и на предыдущих “выборах”. И это количество было предсказуемо!

Приходится констатировать, что «выборы» были сфальсифицированы не только на территории в России, но и в избирательных участках, находившихся в посольствах, если верить опросам экзитпола (см. таблицу).

Конечно, российские чиновники не зря хлеб едят. Результаты по заграничным избирательным участкам показаны вполне правдоподобные, но в целом, и здесь подавляющая «победа» за Путиным – 70%. Ну уступили в АП – 6%. Им не жалко. Разве наперсточники не дают, в начале, выиграть лоху, чтобы раззадорить его, вселить в избирателя надежду на выигрыш!

Это и с экранов смартфонов хорошо звучит: "Путин, где-то там проиграл Даванкову". Никто же всерьез не говорит, что он просто спойлер, который к тому же голосовал за войну.

Касательно акции «Полдник Против Путина» (ППП). Я считаю – эта акция ничего никому не показала. Да, на отдельных участках в протестных городах (Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск) были очереди. Но я по своему личному опыту хорошо помню, что в 12 часов на участках всегда очереди. Особенно, если это касается президентских «выборов». Так как пропаганда на данных «выборах» придает особое значение явке. Здесь лидеры оппозиции и АП работали вместе.

Российская пропаганда предсказуемо трактовала очереди в пользу поддержки политики Путина, лидеры оппозиции записывали их в протестный электорат. Как было отличить наших от ненаших? Никому это не интересно.

Касательно тезиса: «Они прочтут надписи на бюллетенях, подсчитают истинное количество, и обязательно всё передадут Путину (потом сфальсифицируют немного, около 20%)». На это я отвечу, что за всю историю наблюдений в УИК, ТИК и ИКАО (Областной комиссии), я ни разу не видел, чтобы наверх докладывали истинные результаты. Во-первых, они никому не интересны. Во-вторых, этого никто не требовал. В-третьих, там наверху и без этого знают истинное отношение к диктатору.

И потом, представьте себе картину, председатель УИК по телефону диктует: «Здесь Вас в бюллетени назвали лягушкой, да, ля-гуш-кой, а еще земляным червяком». Представили?

Итог: Путин остался у власти. Путин продемонстрировал, что он контролирует машину фальсификаций, государство в целом. Всё. Даже оппозиция делала то, что было выгодно ему – Путину.

Единственный наш шанс – это помощь российским военным частям воюющим на стороне Украины.

Михаил Долиев, kasparov.ru