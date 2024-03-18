«Новая газета»: Половина голосов за Путина была вброшена 5 18.03.2024, 23:31

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Это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России.

Примерно половина голосов за Владимира Путина на президентских выборах была вброшена, подсчитала «Новая газета-Европа».

Не меньше 31,6 млн из 64,7 млн бюллетеней за Путина, по итогам исследования, были сфальсифицированы. При этом всего без учета электронного голосования в выборах приняли участие 74,5 млн избирателей.

Исследование журналисты провели методом математика и аналитика выборов Сергея Шпилькина на основе данных о 97% обработанных протоколов ЦИК. Согласно этому методу, распределение за кандидата-лидера и всех остальных кандидатов должны на разных участках отличаться только по абсолютному значению за счет разного количества голосов. Вброс за одного из кандидатов увеличивает не только его результат, но и явку, — такие голоса, отданные за кандидата-лидера, считаются «аномальными», и их оказалось не менее половины.

«Это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России, — отмечают авторы исследования. — Фальсификаций было настолько много, что область «честных» голосов статистическими методами выделить практически невозможно».

По данным ЦИК, Путин лидирует с 87,30% голосов на выборах президента по итогам обработки более 99,94% протоколов. Его соперники — член КПРФ Николай Харитонов, представитель «Новых людей» Владислав Даванков и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий набирают 4,32%; 3,83% и 3,2% соответственно.

Ранее движение «Голос» заявило, что выборы президента, прошедшие 15–17 марта, были наихудшими за всю историю современной России с точки зрения нарушения прав избирателей. К такому выводу «Голос» пришел после анализа информации, полученной от наблюдателей, членов избиркомов, представителей СМИ, избирателей, штабов кандидатов, партий и партнерских наблюдательских организаций.