«В Беларуси этих людей презирают» 3 19.03.2024, 8:55

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Режим устраивает очередной шабаш.

18 марта лукашисты отпраздновали день внутренних войск. Читатель сайта Charter97.org отреагировал на это событие:

— Самозванец, боящийся собственного народа, не доверяющий армии, видит свою опору именно в них. В стране ужасные дороги и коммунальное хозяйство, разваливается медицина, нищенские зарплаты. Но на опричников диктатор денег не жалеет. На сегодняшний день внутренние войска насчитывают больше 12 тыс. человек.

Сотрудников внутренних войск в современной Беларуси презирают. Это убийцы без чести и совести, поменявшие служение народу на защиту диктатуры. Сегодня эти опричники продаются Лукашенко, завтра продадутся Путину.

В этом году лукашисты начали свой шабаш заранее, устроив соревнования между воспитанниками «патриотических» клубов. В настоящее время внутренние войска втянули в 18 клубов около 2 тысяч детей. Втягивание юных белорусов в эти мерзкие объединения – одно из самых мерзких преступлений лукашистов.