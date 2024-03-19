Шизы уже хватает 1 Владимир Пастухов

19.03.2024, 9:08

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Россия получила новый срок особого режима.

До ШИЗО, думаю, не дойдет, хоты шизы уже и так хватает. Вся свистопляска с выборами начальника колонии скоро утихнет, и внимание сосредоточится на долгосрочных факторах, которые будут регулировать жизнь на русской зоне в течение всего срока (если, конечно, Бог не отпустит по УДО):

1) Россия, как застрявший в грязи грузовик, будет постоянно стремиться наилучшим образом выйти из войны, и каждая попытка выйти будет приводить к тому, что она будет застревать в этой грязи все глубже. Может быть, Трамп подложит доски под колеса, но тогда есть риск, что у вырвавшейся из колеи машины окончательно поедет крыша.

2) Вакуум политической жизни будет заполняться террором. Террор все больше будет неосмысленным и инерционным. Никто ни в одном конкретном случае не сможет толком объяснить, зачем это надо Кремлю, но звезды будут гасить одну за другой. Драйвером террора станут не верхи, а низы. Они будут напирать на власть и требовать новых кровавых зрелищ.

3) Начнется массовая резня священных коров ушедшей эпохи. Одной из первых зарежут приватизацию. Это не значит, что все и у всех будут отбирать. Но, когда будут отбирать то, что надо, и у кого надо, то аргумент о том, что оно было «честно приватизировано непосильным трудом», работать больше не будет. Каждому «счастливчику» придется перезаключить договор с бандой на новых условиях. Частная собственность де-факто в итоге станет коллективной, но не государственной. Она будет вся принадлежать общаку и управлять ею будут по понятиям.

4) Навязчивые «большие идеи» все больше будут овладевать коллективным бессознательным стареющего путинского клана, из-за чего общий вектор его эволюции будет становиться все более иррациональным. Попытка спасти ситуацию за счет скороспелой интеграции в управленческий механизм выморочных недорослей только усугубит управленческий хаос и создаст ощущение вселенского бардака. Время раннего Мишустина будет вспоминаться как золотое.

5) В общем, все идет по типовому историческому плану. Спите и дальше спокойно, жители русского Багдада.

Владимир Пастухов, Telegram