Уволен замруководителя Аппарата Совмина
- 19.03.2024, 9:50
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Ранее он руководил МАРТ.
Бывший министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович вышел в отставку с поста заместителя руководителя Аппарата Совмина. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Романа Головченко опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Владимир Колтович работал в Аппарате Совмина с конца 2021 года. До этого на протяжении шести лет он руководил МАРТ. При нем Минторг стал Министерством антимонопольного регулирования и торговли в 2016 году.
Колтович вышел в отставку в возрасте 57 лет.