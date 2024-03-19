Уволен замруководителя Аппарата Совмина 19.03.2024, 9:50

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Владимир Колтович

Ранее он руководил МАРТ.

Бывший министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович вышел в отставку с поста заместителя руководителя Аппарата Совмина. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Романа Головченко опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Владимир Колтович работал в Аппарате Совмина с конца 2021 года. До этого на протяжении шести лет он руководил МАРТ. При нем Минторг стал Министерством антимонопольного регулирования и торговли в 2016 году.

Колтович вышел в отставку в возрасте 57 лет.