«Все пошло не так, как говорилось раньше» 7 19.03.2024, 9:48

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В Беларуси могут построить ядерный могильник, которому нет аналогов в мире.

Совет министров 7 марта 2024 года создал государственную комиссию по выбору площадки для захоронения радиоактивных отходов. «Флагшток» рассказывает о том, что это означает и почему все пошло не так, как говорилось раньше.

Тема утилизации радиоактивных отходов начала обсуждаться в Беларуси с момента принятия решения о строительстве атомной электростанции. 15 марта 2011 года Беларусь и Российская Федерация подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции, в котором было определено, что отработавшее в реакторах энергоблоков БелАЭС ядерное топливо, приобретенное у российских исполняющих организаций, подлежит возврату в Россию для переработки. Условия переработки высокоактивных радиоактивных отходов российской стороной позже должны были определить отдельным межправительсвенным соглашением.

В 2019 году в Беларуси была принята Стратегия обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС. Из экологического доклада Национальной академии наук Беларуси стало известно, что у ученых до сих пор нет определенности относительно технологии захоронения отработанного ядерного топлива БелАЭС. Были предложены три варианта, каждый из которых имеет существенные недостатки.

Базовый вариант (№1 на рисунке) предполагает переработку отработанного ядерного топлива в Российской Федерации с возвратом в Республику Беларусь отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, с исключением долгоживущих радионуклидов. После этого переработанные отходы можно будет захоронить в Беларуси в приповерхностных слоях. Такая технология предполагает накопление и организацию временного хранения отработанного ядреного топлива до отправки в Россию. Для этого предложено было создать накопительную площадку с возможностью ее расширения до сухого контейнерного хранилища.

Такой подход считается оптимальным только в теории. Но практике технологий переработки отработанного ядерного топлива от реакторов ВВЭР-1200, который установлен на БелАЭС, пока нет. Решение о сооружении завода по переработке отработанного ядерного топлива нового поколения при наличии необходимой базы знаний и технологий будет приниматься в России только в районе 2030 года.

В случае если в ближайшие десятилетия в России завод по переработке отработанного ядерного топлива от реакторов ВВЭР-1200 не появится, ученые предложили предложили вариант № 2, который предполагает временное хранение отработанного топлива в Беларуси на период до 60 лет.

В случае невозможности исполнения соглашения между Беларусью и Россией о переработке отработанного ядерного топлива, был предложен вариант № 3 — захоронение отработанного ядерного топлива в глубинных шахтах в Беларуси без вывоза на переработку в Россию. Сложность этого варианта по данным белорусских ученых заключается в том, что в мире до сих пор не введено в эксплуатацию ни одного подобного объекта, а фактическая стоимость сооружения подобных объектов в Финляндии и Швеции уже в разы превысила первоначальные сметы проектов.

Сопоставляя все три варианта реализации стратегии обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС, можно увидеть, что выбор площадки для захоронения предполагался на более поздних этапах, когда станут известны перспективы возможности переработки отработанного ядерного топлива в России.

Однако в 2022 году Совет министров вынес на общественное обсуждение проект новой стратегии. Теперь документ касался всех радиоактивных отходов в стране. Согласно новой стратегии в Беларуси предполагается построить централизованный пункт захоронения радиоактивных отходов. Сюда же планируется отправлять на долговременное хранение и радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате переработки отработавшего ядерного топлива БелАЭС. Причем техническая концепция пункта должна быть такова, чтобы обеспечивать не только долговременное хранение, но и конечное захоронение радиоактивных отходов БелАЭС.

Это предусмотрено проектом Стратегии обращения с радиоактивными отходами, который выносится на общественное обсуждение.

Если в стратегии 2019 года приоритет отдавался созданию накопительной площадки на территории БелАЭС, что сокращало бы логистические затраты на перевозку для переработки в Россию, то теперь разработчики назвали наиболее перспективными уже территории, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, в тексте новой стратегии говорится о том, что пункт захоронения должен располагаться на благоприятных геологических формациях, что указывает на возможность глубинного захоронения и дает основание предполагать курс на реализацию варианта № 3, не имеющего аналогов в мире.

В соответствии с новой стратегией 7 марта 2024 года Совмин принял постановление «О создании государственной комиссии по выбору приоритетной площадки для сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов». Таким образом, несмотря на то, что технологий переработки отработанного ядерного топлива БелАЭС до сих пор не существует, место размещения ядерного могильника уже будет определено. И похоже, что выбор будет сделан таким образом, чтобы исключить зависимость от российских технологий переработки.

Для размещения централизованного пункта захоронения радиоактивных отходов на благоприятных геологических формациях рассматривалась вся территория Беларуси. Однако в стратегии 2022 года предложены конкретные места захоронения:

скальные породы украинского кристаллического щита,

мощные толщи глин и соли в районе Мозырского хранилища газа и др.).

регионы размещения организацийнаработчиков радиоактивных отходов,

территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая территорию радиационного заповедника.