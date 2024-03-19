Разгонный блок российской ракеты рухнул на дом в Белгородской области

Разгонный блок российской ракеты рухнул на дом в Белгородской области2
- 19.03.2024, 9:56
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Пострадала женщина.
Разгонный блок российской ракеты упал в городе Строитель Белгородской области. В результате инцидента пострадала женщина, сообщает ASTRA.
ЧП произошло утром 17 марта. Информация о нем просочилась в Telegram-каналы спустя двое суток.
Согласно ей, объект ракеты рухнул на улице Троицкая, 8. Был поврежден дом и получила травмы одна женщина.
Возможно, это была часть ракеты российской противовоздушной обороны, пытавшейся отразить атаку дронов на РФ или боровшаяся с рейдами российских добровольцев, которые уничтожали военные объекты на территории Белгородской области. Ракета ПВО имеет устройство самоликвидации, так что на землю может упасть только ее разгонный блок.