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«Белорусский генерал» ЦАХАЛа получил новую должность

  • 19.03.2024, 10:05
  • 1,544
«Белорусский генерал» ЦАХАЛа получил новую должность
Роман Гофман

Во время нападения ХАМАС он получил тяжелое ранение.

Командование ЦАХАЛа сообщило о новых назначениях в армейском командовании.

Среди тех, кто получил новые назначения, – бригадный генерал Роман Гофман, который возглавит Управление разработки новых методов ведения боя Главного управления планирования генерального штаба ЦАХАЛа, пишет newsru.co.il.

Гофман, уроженец белорусского Мозыря, стал первым представителем «большой алии», получившим звание бригадного генерала. Командовал Седьмой танковой бригадой и развернутой на Голанских высотах дивизией «Башан».

7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Генерал получил тяжелое ранение в бою.

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