«Выборы» Путина прошли не по плану Telegram-канал «Сито Сократа»

19.03.2024, 10:12

3,766

Глава Кремля — настоящий лузер.

Процесс продавливания Путина на очередное шестилетие развивается не совсем по сценариям команды Кремля во главе с Кириенко. Его задача состояла в оказании эффекта транквилизатора как на самого Путина, так и на народную массу. В традициях советского времени упор делается на демонстрацию народной поддержки вождистского курса любой ценой. Таким образом путем подтасовки приемлемой явки происходит замыливание глаз на реальные жизненные проблемы, сокрытие эффектов катастрофы вторжения в Украину, укрепление декораций военной нормальности. Чем больший процент россиян якобы поддержит указанные непотребства, тем спокойнее будет сидеть вечному автократу. Но всенародная и массовая поддержка оказалась смазанной.

Цель Кириенко, которого прочат на пост главы администрации вместо блеклого эстонца Вайно, состоит в поддержании мифа о безальтернативности Путина и путинизма. Проще говоря — нужно продать острую потребность сохранения сонма чиновников, которые хотят и дальше безбедно жить на фоне горящей «страны V». Так сказать, закрепить текущую «стабильность» для них за счет очередного прогибания населения. То, как проходят выборы в 2024 году, когда отсутствует любая политическая конкуренция указывает глубину кризиса системы. Уже не раз отмечалась хрупкость громады власти силовиков, которая напоминает ужас от бросания пластиковым стаканчиком в мордоворота из полиции, валящегося с ног от самой попытки оказать сопротивление.

Но россиян продолжают усыплять, обессиливать, оскотинивать, только бы они и далее терпели, несли оброк молчания и не задумывались о малейших переменах в своей жизни. Главное важно исключить из дискурса вопрос: за что именно я голосую? Нормально, когда люди поддерживают успешных политиков, несущим им улучшения. Но можно ли Путина назвать успешным персонажем, которому вверяется судьба огромной страны?

Если взять личное измерение личности Путина, то он далек от навязываемых им ценностей успешной традиционной семьи. Он бросил свою жену, разменяв ее на многочисленных пассий известного поведения, а значит у него нет внутреннего стержня, он плохой семьянин, плохой отец. Разве может он быть годным отцом российского народа. Какая-то нелепая карикатура просто.

Можно посмотреть на политическую эффективность. В качестве мега-достижения Путину приписывают долголетие на Олимпе, ведь сидит он в самом высоком кабинете уже четверть века! Поразительно долго, но каков результат? По конституции РФ президенту отводится максимум два срока для реализации своей предвыборной программы. Такова устоявшаяся международная практика. Это подстегивает политиков быть активными, действенными в выполнении взятых на себя обязательств. Если ты не смог реализовать свою программу, то ты жулик, манипулятор, пустозвон. Если говорить проще – лузер, которому не место в высшей лиге. Получается, что Путин именно неудачник, который изнасиловал основной закон только бы скрыть свою некомпетентность, не способность воплотить в жизнь данные посулы.

Неуспешного Путина опять вносят во власть, принуждая массы проглотить его снова. Голосование 15-17 марта типичная повинность, которая взымается с людей далеких от лояльности. Еще бы ведь конструктивной программы нет. Есть только война с Украиной, на которую можно списать любые провалы, любые растраты бюджета, любые катастрофы, любые неудачи. Ведь всегда можно сказать: Путин всей душой был за Россию, но коварный Запад бесконечно вставляет палки в колеса.

То ударами дронов ВСУ вывели из строя 25% нефтеперерабатывающих предприятий, то приграничные области стали зоной партизанской войны. Далее нет проблесков надежды, наоборот нужны новые наборы рекрутов на фронт, нужно больше пушек вместо масла, нужно туже затягивать пояса из-за падения экономики. Такие они, успехи по-путински.

Telegram-канал «Сито Сократа»