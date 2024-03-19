Начинается суд над экс-журналистом Игорем Карнеем 19.03.2024, 10:20

Фото: «Радыё Свабода»

Дело будет рассматривать судья Сергей Кацар.

Минский городской суд 19 марта начинает расследование дела журналиста Игоря Карнея. Его обвиняют по ч. 3 ст. 361-1 УК (участие в экстремистском формировании), пишет «Вясна».

56-летнего Игоря Карнея задержали утром 17 июля 2023 года после обыска в его квартире.

Сначала ему назначили административный арест, но на свободу он не вышел — с Окрестина Игоря перевели в СИЗО в рамках уголовного дела.

Дело будет рассматривать судья Сергей Кацар.