Начинается суд над экс-журналистом Игорем Карнеем
- 19.03.2024, 10:20
Дело будет рассматривать судья Сергей Кацар.
Минский городской суд 19 марта начинает расследование дела журналиста Игоря Карнея. Его обвиняют по ч. 3 ст. 361-1 УК (участие в экстремистском формировании), пишет «Вясна».
56-летнего Игоря Карнея задержали утром 17 июля 2023 года после обыска в его квартире.
Сначала ему назначили административный арест, но на свободу он не вышел — с Окрестина Игоря перевели в СИЗО в рамках уголовного дела.
Дело будет рассматривать судья Сергей Кацар.