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Начинается суд над экс-журналистом Игорем Карнеем

  • 19.03.2024, 10:20
Начинается суд над экс-журналистом Игорем Карнеем
Фото: «Радыё Свабода»

Дело будет рассматривать судья Сергей Кацар.

Минский городской суд 19 марта начинает расследование дела журналиста Игоря Карнея. Его обвиняют по ч. 3 ст. 361-1 УК (участие в экстремистском формировании), пишет «Вясна».

56-летнего Игоря Карнея задержали утром 17 июля 2023 года после обыска в его квартире.

Сначала ему назначили административный арест, но на свободу он не вышел — с Окрестина Игоря перевели в СИЗО в рамках уголовного дела. 

Дело будет рассматривать судья Сергей Кацар.

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