В Минске выставили на аукцион известный магазин конфиската 1 19.03.2024, 11:59

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Начальная цена — 2,5 миллиона долларов.

Помещение, принадлежащее торговому дому «Восточный», на Игуменском тракте, 16 выставили на аукцион. По этому адресу находится магазин конфиската «Ваш выбор». Информация об аукционе появилась на сайте Минского городского центра недвижимости. Realt рассказал, какая начальная цена лота.

Торговое помещение на Игуменском тракте занимает площадь больше 2 800 квадратов. Начальная цена — 8 179 347 рублей (около 2 млн 530 тысяч долларов). Аукцион будет проходить на повышение стоимости. Торги пройдут 19 апреля в 11.00. Заявки на участие принимают до 17 апреля.

Что за сеть «Ваш выбор»?

«Ваш выбор» — сеть конфискованных товаров, в Минске работает несколько магазинов, есть они и в других городах. Здесь продаются товары, которые были изъяты на границе, а также арестованы в рамках уголовных дел или за долги. Ценники на таких товарах розового цвета. Кроме такого конфиската, в магазине продаются и новые вещи — от предприятий, которые входят в состав Управделами президента. Например, лен от «Белхудожпромыслы» или посуда от «Белхудожкерамика». Цены на такие товары никак не отличаются от цен на них в других магазинах. В прошлом году мы рассказывали, что можно купить в премиальном конфискате и в других магазинах сети.