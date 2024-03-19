Трамп пригрозил депортировать принца Гарри из США, если станет президентом 19.03.2024, 12:25

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Что случилось?

Бывший президент США Дональд Трамп, который будет переизбираться еще на один срок, намекнул на возможную депортацию британского принца Гарри из страны, если он станет во главе государства. Причиной стали откровения герцона Сассекского по поводу прошлого пристрастия к запрещенным веществам.

В 2020 году Гарри с женой Меган Маркл отреклись от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию. Избранница герцога – американка, а он должен был получить визу, чтобы законно работать и жить в США. Заполняя документы, принц мог не упомянуть о наркотической зависимости, которую поборол, процитировали Трампа Daily Mail.

В мемуарах «Запасной» герцог лишь в прошлом году признался, что употреблял кокаин, каннабис и психоделические грибы. Если он упомянул об этом в анкете, то выдача визы указывала бы на «особые привилегии» британцу со стороны администрации Джо Байдена, считает Трамп.

Если же Гарри утаил этот период своей биографии, его визу могут аннулировать из-за ложных свидетельств. Как бы то ни было, ситуация для принца выглядит одинаково печально, если президентом изберут экс-президента США.

Журналисты объяснили, что каждый, кто подает заявление на получение визы для жизни и работы в Америке, должен ответить «да» или «нет» на вопрос: «Являетесь ли вы или когда-либо были наркоманом или зависимым от наркотиков?»

«Мы посмотрим, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он соврал, они должны будут принять соответствующие меры», – сказал Трамп в интервью.

Заметим, что он не в первый раз выражает свое пристрастное отношение к британцу. Меньше месяца назад оппонент Джо Байдена публично осудил Гарри за «предательство» королевы. Так он назвал решение герцога отречься от королевских обязанностей.

Трамп резюмировал: если он победит на ноябрьских выборах, то Гарри «будет сам по себе», потому что кандидат в президенты Америки «не будет его защищать».

Сейчас решается вопрос об обнародовании иммиграционных документов принца Гарри. Этот процесс пока оттягивают до апреля, но внимание общества уже приковано к данным, которые о себе сообщил британец, пытаясь получить американскую визу.