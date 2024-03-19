Лукашисты устроили показательный суд над женщиной за распространение данных милиционера 19.03.2024, 12:48

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Еще один выездной суд прошел в колледже в конце 2023 года / bgkm.brest.by

На него собрали учащихся барановичского колледжа.

В Барановичах судили женщину за распространение личных данных милиционера. Она получила 2 года и 6 месяцев «химии» и большой штраф — 4000 рублей. Как пишет «Наш край», выездное судебное заседание прошло в Барановичском государственном колледже машиностроения. На него собрали учащихся.

По версии следствия, жительница Барановичей выложила в одной из соцсетей личные данные сотрудника уголовного розыска отдела внутренних дел Могилевского райисполкома. И они были связаны «с совершением служебной деятельности».

Женщина признала свою вину.