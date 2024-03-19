Что узнала американская разведка о планах Путина 3 Орест Сохар

19.03.2024, 13:08

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Спецслужбы сознательно оставляют люфт для маневра своим политикам.

Московия не желает прямого военного конфликта с силами США и НАТО, — предполагает разведка США.

После этих слов весь Североатлантический блок должен был бы хором выдохнуть, поскольку т.н. «эскалации конфликта» с РФ его руководители боятся так же, как и тени бункерного. Но нет...

«Кремль не настроен пересечь порог масштабного глобального военного конфликта и будет продолжать асимметричную активность ниже уровня прямого столкновения», — говорится в докладе нацразведки США по основным угрозам безопасности. В рейтинге опасностей Московия занимает 2-е место, — после Китая, за ней — Иран и Северная Корея.

РФ готовится к космическим войнам и разворачивает новое противоспутниковое оружие. Здесь речь идет и о космических помехах, оружии направленной энергии, орбитальных средствах поражения и ракетах наземного базирования.

Москва рассматривает кибердиверсию как внешнеполитический рычаг влияния на решения других стран: речь идет об атаках на критическую инфраструктуру, в том числе — подводные кабели и системы промышленного контроля.

Военная мощь РФ до сих пор держится на мировых энергетических долларах. Например, в 1-й половине 2023-го Московия оставалась вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу, а также успешно перенаправила морской экспорт нефти, продавая выше ценовых ограничений G7.

Российское войско столкнется с многолетним восстановлением, — после значительных потерь техники и личного состава в Украине. Поэтому Кремль будет больше полагаться на ядерный и космический потенциал для стратегического сдерживания.

Россия продолжит модернизацию своих ядерных вооружений, особенно большой дальности. Ядерный потенциал рассматривается как главная гарантия безопасности путинского режима. Я бы здесь подчеркнул: именно безопасности, а не гарантий победы в наступательных операциях.

Общее впечатление от этого отчета очень странное: в одной части авторы говорят о нежелании бункерного проходить «порог конфликта» с НАТО, с другой — они поддаются путинскому ИПСО о «неизбежном возмездии коллективному Западу».

«Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами по самой РФ продолжают вызывать беспокойство, что Путин применит ядерное оружие», — говорится в документе.

Это прямая отсылка к прошлогодней спецоперации Кремля, о которой писала Wall Street Journal «Как потерян лучший шанс выиграть украинскую войну». Осенью 2022-го победы ВСУ на Херсонском и Харьковском направлениях побудили бункерного к ядерному блефу: Кремль со скоростью бешеного кролика тиражировал информацию о том, что рассматривает возможность наносить ядерный удар по Украине, если война будет идти для него по катастрофическому сценарию. Хотя реально эти слова ничем подкреплены не были, но США купились, ограничив поставки оружия ВСУ. Кремлю прием понравился, поэтому он и дальше старательно прокачивает эти страхи.

Могу предположить, что дело не только во влиянии российского ИПСО на разведку: очевидно, что американские спецслужбы сознательно оставляют люфт для маневра своим политикам, если им очень понадобится испугаться очередного «витка эскалации».

Орест Сохар, Telegram