Житель Минского района подарил квартиру своему брату, а тот сдал его в интернат 2 19.03.2024, 13:13

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О чем в итоге пожалел.

Житель Минского района, страдающий от психического расстройства, подарил квартиру своему родному брату, а когда суд отправил его в интернат для инвалидов, договор дарения признали недействительным. Об этом случае рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как пояснили в Генпрокуратуре, во время проверки выяснилось, что в августе 2009 года после смерти отца по завещанию одному из братьев, который страдал от психического расстройства, перешла в собственность квартира в поселке Самохваловичи Минского района. Спустя месяц, в августе 2009 года, он безвозмездно передал своему родному брату половину прав на квартиру, а в сентябре 2018 года — оставшуюся ½ доли.

Таким образом единственным собственником этого жилья стал его родной брат.

Унаследовавший квартиру мужчина более 40 лет жил с психическим расстройством, имел инвалидность II группы. Поскольку семьи у него не было, а ему нужен был постоянный уход, то его брат обратился в суд с заявлением о признании его недееспособным. В 2019-м суд признал мужчину недееспособным, и его отправили в дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Во время проверки у сотрудников прокуратуры возникли сомнения, что в момент заключения договоров дарения квартиры он мог понимать значение своих действий.

В связи с этим прокуратура подала в суд иск в интересах недееспособного гражданина о признании недействительными договоров дарения. Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза во время судебного разбирательства, она показала, что в момент заключения договоров дарения квартиры в 2009 и 2018 годах мужчина не мог понимать значение своих действий и руководить ими.

Решение суда вступило в законную силу.